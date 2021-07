Zrychlení veslařů nestačilo. Vraštil a Šimánek byli v Tokiu čtvrtí

Dlouhou dobu se pohybovali na čtvrté příčce a zdálo se, že budou muset odrážet spíše dotahující se belgickou posádku.

Vraštil se Šimánkem ale v závěru podobně jako v semifinále zabrali a útok pronásledovatelů nejenže odrazili, ale začali se dotahovat i na třetí Italy.

Do konce však už tolik nezbývalo, a tak se jim na medailové pozice proklouznout nepodařilo. Dělilo je 2,12 sekundy.

Dvojskif lehkých vah tak obsadil čtvrtou pozici. Na prvním místě skončili Irové, druzí byli Němci.

Už jen finálová účast je ale pro Vraštila se Šimánkem splněným snem.

„Před olympiádou jsme sice tvrdili, že chceme do finále, ale nevěděli jsme, jak moc je to reálné. Je to pro nás obrovský úspěch,“ líčil Šimánek.

Dostali se do něj po divokém průběhu. Ze sobotní kvalifikace postoupili z druhého místa v rozjížďce, jenže poté museli na semifinálový start kvůli silnému větru čekat.

Když se do něj ve středu konečně pustili, pohybovali se na čtvrtém pátém místě, které by jim nestačilo. V závěru ale zrychlili, využili i potopení norské posádky a ze třetí příčky postoupili.

A mohli vyhlížet finále.

Do něj nastoupili z první dráhy. Odstartovali dobře a pohybovali se v kontaktu na čtvrté příčce.

Čtvrtá pozice jim patřila na i na prvním a druhém měření. Tou dobou se už medailové pozice začaly přeci jen vzdalovat a na vedoucí Němce ztráceli skoro pět sekund.

Za nimi se naopak pohybovala belgická dvojice. Dotáhne se na Čechy?

Kdepak!

Vraštil se Šimánkem v poslední čtvrtině dvoukilometrové trati zrychlili a na čtvrté pozici zůstali až do cíle. Na Belgičany měli k dobru skoro dvě sekundy.

Pro zlato si dojeli favorizovaní Irové Fintan McCarthy a Paul O’Donovan, úřadující mistři světa a Evropy.

Na třetím mezičase se dostali před Němce Jonathana Rommelmanna a Jasona Osborna a cílem projeli s náskokem 86 setin.