Představitelé japonské vládní strany hovořili skepticky o OH v Tokiu

Generální sekretář Tošihiro Nikai stále považuje za možnost i zrušení olympiády. Jeho kolega Taro Kono, který je ministrem zodpovědným za očkování, si myslí, že se olympijské soutěže budou muset konat před prázdnými tribunami.

Počet případů onemocnění covidem-19 v posledních týdnech v Japonsku roste. Druhé největší město Ósaka jich ve středu zaznamenalo přes 1100, což je nejvyšší číslo od ledna. Nemoci podlehlo v Japonsku 9500 lidí, což se z celosvětového pohledu jeví jako dobré číslo, ale v Asii je nadprůměrné.



Přípravy na olympijské hry navzdory tomu pokračují naplno, měly by začít za 99 dní. „Je důležité pro Japonsko mít úspěšnou olympiádu. Je to velká příležitost. Chci, abychom uspěli. Musíme vyřešit a připravit spoustu věcí a je důležité postupovat krok za krokem,“ uvedl Nikai.

Nepovažuje za vyloučené ani radikální změny. „Pokud se začne ukazovat, že olympiáda nebude možná, rozhodně musí být zrušena. Pokud by měly olympijské hry způsobit nárůst případů, nemělo by význam je pořádat,“ řekl televizi TBS. Na přímou otázku, jestli je zrušení stále možností, odvětil: „Samozřejmě.“

Kono se obává, že i když se olympijské hry uskuteční, bude to muset být bez fanoušků. Už je jisté, že kvůli pandemii do Japonska nedorazí ti zahraniční, ale on pochybuje i o přítomnosti těch domácích. „Myslím, že je otázkou, jak udělat olympiádu, aby to bylo možné v této situaci. To může znamenat, že tam pravděpodobně nebudou žádní diváci,“ uvedl v televizní talkshow.



Japonští pořadatelé by měli do konce dubna oznámit, kolik fanoušků na jednotlivá sportoviště pustí. V Japonsku se při sportovních akcích testují chytré technologie, které umožňují sledovat a regulovat pohyb diváků a případně je trasovat. V koronavirem aktuálně velmi postižené Ósace se nyní koná krasobruslařská soutěž družstev World Team Trophy a diváci na tribunách v hale jsou. Mají roušky a jsou mezi nimi volná sedadla kvůli dodržení rozestupů, ale někteří sedí bezprostředně za mantinelem.