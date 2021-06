Příprava na OH se zlomenou nohou? Měla bych Tokio stihnout, věří Holasová

Jak se hojí vaše zlomená noha?

Stále se zlepšuje. Ještě mě čeká závěrečná kontrola, tak doufám, že už bude úplně v pořádku a že ji budu smět začít zatěžovat.

Můžete popsat, proč k vašemu zranění vůbec došlo? Při tréninku jsem skákala do jámy dvojné salto s dvojným obratem a byla jsem hodně nakřivo. Doskočila jsem na okraj jámy, přitom jsem čekala, že skočím do ní. Takže jsem s tím nepočítala a při velkém nárazu se noha prudce skrčila a nevydržela to.

Co vám při takhle nepovedeném dopadu nejprve prolétlo hlavou?

Bála jsem se, aby to nebylo nic vážného. Také aby se nic nestalo pravému kolenu, které mi před pěti lety operovali. A abych stihla olympiádu, aby rekonvalescence netrvala moc dlouho.

V říjnu 2020 vybojovala Holasová 3. místo při Světovém poháru na kladině:

Český olympijský tým @olympijskytym BRONZOVÁ na závodě světového poháru v Maďarsku! Gymnastka Aneta Holasová to stejně jako většina sportovců nemá poslední dobou lehké. Naposledy závodila před 10 měsíci, ale dnes vystřihla parádní výsledek na kladině, který jí zajistil 3 místo. Anet, moc gratulujeme!‍♀️ https://t.co/cc11Nv8Kz8 oblíbit odpovědět

Psychicky zvládat zranění tedy bylo složité?

Snažila jsem se zůstat v klidu a pozitivní, což bylo samozřejmě velmi náročné. Všichni mi říkali, že to bude těžké, ale že bych měla olympiádu stihnout. Tak dělám všechno, aby to tak bylo.

I se zlomenou nohou?

Měla jsem asi čtyři dny, během kterých jsem nedělala skoro nic, protože mě ta noha opravdu bolela. Pak už jsem začala chodit do tělocvičny. Sice jsem ještě nemohla nic dělat, ale aspoň jsem se dívala na holky a trochu se protáhla. Každý den jsem na Olympu, kde mám fyzikální léčbu a rehabilitace. A postupně jsem zase najela do tréninku, protože mi nevyhovuje nic nedělat. Takže jsem už zase v nějakém režimu.

Což znamená?

Denně chodím na trénink, zaposilovat si. Hlavně ruce, i když teď už posiluji trochu i nohy, jen nemůžu úplně došlapovat. Chodím se třeba zhoupnout na bradlech. A k tomu rehabilitace na Olympu.

Určitě jste měli plán, jak by měla ideální příprava před olympiádou vypadat. Jak moc jste ho museli kvůli zranění změnit?

Hodně. Změna je opravdu veliká. Měla jsem být na dvou závodech, ještě měsíc před olympiádou. Na ty samozřejmě nejedu. Všechno se musí úplně překopat. Asi nebudu v sestavách stoprocentní, jde samozřejmě o nepříjemnou změnu plánů.

I přesto je stále reálné, že se na olympiádu vypravíte?

Měla bych. Doufám, že jo, že všechno stihnu.

Kdy byste to měla vědět s jistotou?

Tento týden jdu na kontrolu, tak uvidím, co mi řeknou. Měla bych vše zvládnout. Záleží, jak mi půjde trénink. Informace se budu dozvídat spíš postupně, než že by se rozhodlo v jeden den.

Je možné, že byste při tréninku sama zjistila, že to zkrátka nepůjde, že vás noha do Tokia nepustí? Asi Ano, ale doufám, že se mi nic takového nestane. To by na tom musela být má noha opravdu hodně špatně, abych přes bolest nezvládla trénovat. I když budu vědět, že s nohou už nic není, tak počítám s tím, že mě bude bolet. Ale doufám, že zvládnu tu bolest překonat.