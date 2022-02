Tvrdá a hořká zkušenost. Ztratil jsem se při cvakání, litoval Karlík

Jaká byla olympijská premiéra?

Těžká, tvrdá. Musím říct, že jsem nepočítal s tím, že se na střelnici budu hned takhle trápit. V tréninku to bylo dobrý, nástřel vypadal dobře.

Tak co se stalo?

Dostal jsem se do problémů proto, že přestalo foukat, nebo foukalo o dost míň než při nástřelu a já se ztratil ve cvakání. Nevím, jestli jsem cvakal moc, nebo málo, ale pak už jsem ani nevěděl, kde na terči jsem. Proto přišly chyby, cvakal jsem tam a zpátky, což je nejhorší. Ztratil jsem tím čas, a ještě nedobil tři rány, mrzí mě to.

Projevila se na tom zmatkování třeba i nervozita z prvního startu?

Ani bych neřekl, že jsem byl nervózní. I na trati jsem podal docela slušný výkon, si myslím. V prvním kole jsem se nikam nehnal, držel jsem se za Benjaminem Wegerem a ani jsem si nepřipadal nějak udýchaný, nervózní. Fakt mě jenom mrzelo, že nevím, kam přesně mířím a co s tím mám dělat. Byl jsem trochu ztracený a naštvaný.

Jste aspoň rád, že máte premiéru za sebou?

Jo, za sebou jo, ale představoval jsem si to určitě jinak. Na druhou stranu, třeba mi to pomůže do dalších závodů, Už budu vědět, jak s tím větrem na střelnici naložit. Je to taky zkušenost, i když trochu hořká.

Ono asi není jednoduché střílet na střelnici, kde se vítr točí, ne?

V předchozích dnech jsem třeba s ležkou vůbec neměl problém. Vítr byl takový stálejší, moc jsem na trénincích ani necvakal. Ale dneska na nástřelu byl enormně silný vítr, který pak ustal.

Co si z toho berete do dalších závodů?

Určitě tu zkušenost. Snad to nějak zúročím a tohle špatné bude k něčemu dobré.