Zoufalství, všichni mě předjížděli, nechápala Davidová. O faux pas s lyžemi

Co to s ní je?

Podobnou otázku si možná u televizí pokládali čeští fanoušci, když Davidovou sledovali v pekingské smíšené štafetě.

Pryč byla ta bleskurychlá běžkyně, která na trati předjíždí jednu soupeřku za druhou. Česká jednička, mistryně světa ve vytrvalostním závodu a držitelka malého křišťálového glóbu se na trati vyloženě trápila.

Štafetu od Jessiky Jislové přebírala na sedmém místě s odstupem minuty a 21 sekund, Mikuláši Karlíkovi ji předávala s prakticky totožnou ztrátou na devátém místě. Přestože vleže ani jednou nechybovala a při stojce si akorát vystačila se třemi náhradními náboji.

Pětadvacetiletá biatlonistka tentokrát nebyla tím štafetovým výtahem, na který jsou čeští fanoušci už několik let zvyklí.

„Takhle špatně se mi snad ještě v životě nejelo. Bylo to ryzí zoufalství, takhle bezmocně jsem se snad ještě necítila. Vůbec nevím, čím by to mohlo být. Nevím, prostě nevím,“ řekla později novinářům.

V prvním kole měla 11. čas se ztrátou 20 sekund.

Ve druhém jí patřila 15. příčka s mankem 27 sekund.

A ve třetím zaostala dokonce o 32 vteřin.

Celkový účet? Obří ztráta minuty a deseti vteřin pouze v běhu na Němku Denise Herrmannovou. Davidová byla pomalejší než třeba Julija Džimová z Ukrajiny nebo Američanka Clare Eganová, která jí na trati vyloženě přejela.

Šílený pohled, vždyť Ukrajinka i Američanka jsou biatlonistky, kterým Češka na trati běžně dává minuty.

I proto po závodě v novinářské mixzóně působila naprosto bezradně. „Vůbec jsem dneska nebyla schopná jet, od začátku to bylo špatné.“

Projevovalo se něco podobného i v tréninku? „Ne, celou dobu jsem se tady cítila dobře. Nevím, co to jako bylo, co to je… Nevím,“ soukala ze sebe.

A pokračovala: „Takhle šíleně se mi snad v životě nejelo. Doufám, že jsem to dneska rozdýchala a že to bude lepší, protože si vůbec nedokážu představit, že bych měla trpět víc než jenom šest kilometrů. Bylo to fakt složitý.“

Markéta Davidová z České republiky v akci. (5. února 2022)

Vlastně jen jediná věc ji těšila. Střelba. Vleže zvládla skolit všech pět terčů bez problémů, vestoje pak musela třikrát opravovat. Ale i s tím si poradila.

V normálním závodě by nejspíš takovou střelbu za kdovíjak úspěšnou nepovažovala, ale v podmínkách, které na olympijské trati panovaly, ji pochopitelně brala.

„Na ty podmínky jsem to zvládla ještě relativně dobře. Poryvy jsem moc neměla, bylo potřeba reagovat na vítr, a to se mi naštěstí povedlo, protože kdybych střílela ještě hůř… Prostě jsem nestačila vůbec nikomu, akorát mě všichni předjížděli,“ povídala nešťastně.

Jenže opravdu to bylo jen tím, že se cítila špatně?

Nebo za to mohly špatné lyže?

Na to sama Davidová zakroutila hlavou.

„Na tréninku jsem měla dobré lyže. Myslím, že jsme měli natestováno dobře. Fakt nevím, musíme si to do pondělí vyhodnotit,“ řekla.

To ještě netušila, že právě v lyžích byl nejspíše hlavní problém.

Ostatním třem českým biatlonistům totiž běžky jely velmi slušně a v předzávodním testování podobně skvěle vypadaly i lyže Davidové.

Jenže pak se s nimi něco stalo.

Co přesně? Těžko říct.

„Mluvil jsem s Markétou, mluvil jsem i s klukama ze servisu. Markéta zaslouží velkou omluvu, protože se stalo takové faux pas s lyžemi. Lyže namazané špatně nebyly, ale zrovna u Markéty s tím párem byly nějaké trable v buňce. Markéta měla lyže, na kterých se dalo hodně špatně závodit. Za to zaslouží naši omluvu,“ řekl po závodě šéftrenér Rybář.

Vyměnil tedy někdo Davidové lyže před startem? Nebo se prostě jen sáhlo po těch špatných? Na to už Rybář neodpověděl.

„Nebudu nic přibližovat, je to naše věc. Markéta bojovala, ale boj byl předem prohraný, protože ty lyže fakt dobrý neměla,“ prozradil.

Jistě, se třemi trestnými koly Mikuláše Karlíka štafeta stejně nemohla pomýšlet na vysoké umístění.

Ale s rychlejšími lyžemi by to i pro benjamínka týmu mohl být jiný závod.

A pro českou jedničku rozhodně jiné naladění do zbytku olympijských her. Vždyť už v pondělí ji čeká vytrvalostní závod, v němž je mistryní světa a čerstvou držitelkou malého křišťálového glóbu.