Vlajkonoši paralympijské výpravy v Tokiu budou Datinská a Petráček

Českou vlajku při úterním slavnostním zahájení paralympijských her v Tokiu ponesou atletka Eva Datinská a plavec Arnošt Petráček. V dějišti her to dnes oznámilo vedení české výpravy. O vlajkonoších rozhodli čeští reprezentanti, kteří budou v Tokiu startovat.