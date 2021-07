Pozitivní, už zase! Vedle Rahma přišel o olympijský golf i DeChambeau

Rahm musel dva týdny před US Open odstoupit před finálovým kolem z turnaje PGA The Memorial v Dublinu, který vedl o šest ran. A koronavirus se u něj ovšem objevil i před odletem na OH - stejně jako u šestého hráče světového žebříčku DeChambeaua.

Toho ve výběru USA vymění Patrick Reed, pokud projde covidovým protokolem. Rahma španělský golfový svaz nikým jiným nenahradí.

Jon Rahm Bryson DeChambeau Patrick Reed

„Jsem hluboce zklamaný, že nebudu moci reprezentovat tým USA na olympijských hrách,“ litoval DeChambeau, vítěz loňského US Open, v oficiálním prohlášení.

První kolo olympijského turnaje je v Kasumigaseki Country Clubu na programu ve čtvrtek.

V Japonsku měl startovat spolu s Collinem Morikawou, jenž před týdnem vyhrál britské The Open, Justinem Thomasem a Xanderem Schauffelem.

Reed musí v neděli a v pondělí absolvovat dva testy na koronavirus, a pokud bude mít negativní výsledky, může v Tokiu soutěžit. Šampion Masters z roku 2018 by tak navázal na svůj start při obnovené premiéře golfu pod pěti kruhy v Riu de Janeiro, v Brazílii v roce 2016 obsadil 11. místo.