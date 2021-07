Facky jako motivace? Kouč judistky Trajdosové dostal napomenutí

„Je to můj rituál, který před soutěží vyžaduju. Můj kouč dělá to, o co jsem ho požádala, aby mě nabudil,“ napsala na instagramu Trajdosová poté, co se na Pusu snesla vlna kritiky. Dvaatřicetiletá polská rodačka vypadla v úterý v kategorii do 63 kg už v prvním kole s Maďarkou Szofi Özbasovou a k políčkům od kouče dodala: „Asi byly málo tvrdé.“



IJF nicméně neměla pro rituál pochopení a udělila trenérovi rumunského původu oficiální varování. „Judo je výchovný sport a nemůže tolerovat takové chování, jež je namířeno proti jeho morálnímu kodexu,“ uvedla IJF na twitteru.