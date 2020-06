Pořadatelé tokijských her hledají cesty k jejich zjednodušení a zlevnění

16:03 , aktualizováno 16:03

Pořadatelé olympijských her v Tokiu prověří více než 200 oblastí, v nichž by šlo najít cestu k jejich zjednodušení. Měli by analyzovat mimo jiné sportoviště a dopravu. Chtějí tím snížit dodatečné náklady zaviněné ročním odkladem her, který způsobila pandemie koronaviru.