Nejlepším sportovcem Českého paralympijského výboru je Petráček

Jedenatřicetiletý plavec se loni stal mistrem světa na 50 metrů znak a v téže disciplíně přidal také triumf na Světovém poháru v Berlíně. Díky tomu nechal v anketě za sebou posledního vítěze, lukostřelce Davida Drahonínského, který vyhrál mistrovství Evropy a byl třetí na světovém šampionátu. Výsledky byly vyhlášeny na dnešním galavečeru v Praze.

Vedle změny názvu se také zúžil počet oceněných. Místo dřívějších deseti se v hlavní kategorii vyhlašovala jen sedmička. Za Petráčkem a Drahonínským v ní skončil na třetím místě Adam Peška, jenž úspěšně soutěží v boccii. Paralympijský šampion z Tokia 2021 loni získal bronz na mistrovství světa.

Nejlepším kolektivem roku se stali curleři na vozíku, kteří ovládli světový šampionát skupiny B. Díky tomu postoupili do elitní skupiny MS a přiblížili se účasti na zimních paralympijských hrách v roce 2026.

Objevem roku byla vyhlášena cyklistka Pavlína Vejvodová, která ještě v roce 2014 závodila mezi zdravými. Pak měla autonehodu a k oblíbenému sportu se vrátila na tricyklu mezi handicapovanými sportovci. Loni debutovala na mezinárodní scéně a na Světovém poháru v Ostende z toho bylo třetí místo v časovce a triumf v silničním závodě. Pak získala dvě stříbra na ME.

Český paralympijský výbor rovněž ocenil mimořádný sportovní výkon paratriatlonisty Jana Tománka, který se v náročném závodě v americkém St. George stal potřetí mistrem světa v polovičním Ironmanu.

Do Síně slávy byla in memoriam uvedena Michaela Hubačová, která byla trasérkou lyžařky Anny Peškové (dříve Kulíškové) na paralympiádě v roce 2010 ve Vancouveru. Společně získaly bronz v superobřím slalomu, což je zatím poslední česká medaile ze zimních paralympiád. V Soči 2014 byla Hubačová jako trenérka. K Peškové se vrátila poté, co její parťačka absolvovala mateřskou pauzu. Před pěti lety byly v Pchjongčchangu jedenácté v super-G.

Zvláštní ocenění za přínos parasportu získala novinářka Alice Němcová Tejkalová, která se více než dvacet let věnuje sportu handicapovaných.