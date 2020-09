KOMENTÁŘ: Upusťte od zákeřností. Dění kolem volby předsedy ČOV není čestný souboj

Mnoho let jsem žila ve vysoce konkurenčním prostředí. Byla jsem vrcholovou sportovkyní, mám tři olympijské medaile, bronz z mistrovství světa. Takže rozumím té obrovské touze po vítězství. Ale každá hra má mít svá pravidla. A vítězství má cenu, jen přijde-li po férovém boji.

Spoustu let jsem pracovala jako předsedkyně Českého klubu fair play, dlouhé roky jsem prosazovala jednu z nejdůležitějších olympijských hodnot.

To, co se nyní děje kolem volby předsedy Českého olympijského výboru, ale nemá s férovým zápolením nic společného. Tohle rozhodně není čestný olympijský souboj.

Destrukce bez návrhů

Co člověk, to jiný názor, říká se. To je v pořádku. Ale Filip Neusser i jeho podporovatel a bývalý předseda Českého svazu jachtingu Karel Bauer zvolili nekorektní způsob boje o přízeň voličů na Plénu ČOV.

Sahají k obecným frázím, že je všechno špatně, házejí vinu všech problémů v českém sportovním prostředí na jednoho muže. Nepřidají konkrétní návrhy na zlepšení, svou vizi, plány, strategii či cíle. Obviňují bez argumentů nebo v obecné rovině. Na to se reaguje těžko.

Předsedu ČOV Jiřího Kejvala znám léta. Na řadu věcí mám jiný názor a mnohokrát jsme se neshodli. Ale vím, že jako někdejší vrcholový sportovec ctí pravidla a snaží se pomoci českému sportu. Sdílím s ním jeho přístup, podle kterého olympismus není jen sportovní klání jednou za čtyři roky. Je to životní styl, je to zodpovědný a férový přístup k sobě i k lidem kolem sebe.

Květa Jeriová - Pecková

Olympijský marketing, o kterém se tak často mluví, má za cíl jedno – propagaci olympijských hodnot aktivního a zdravého způsobu života. To je klíčové zejména v současné době koronavirové krize. Olympijský výbor je instituce, která vytváří co nejlepší podmínky špičkovým českým sportovcům, ale zároveň dlouhodobě a průběžně podporuje a šíří olympijské myšlenky.

Ukládá mu to Olympijská charta a zavazuje ho k tomu i více než stodvacetiletá tradice a dlouhodobá vize, aby česká společnost byla lepší a zdravější díky sportu. Vždyť třeba olympiády dětí a mládeže nebo olympijského víceboje se každoročně účastní desetitisíce dětí a učitelů.

Karel Bauer se nechal slyšet, že považuje Jiřího Kejvala za diktátora. Nestačím se divit. Mrzí mě, že přichází jen s destrukcí přes média, bez návrhů, co dělat konkrétně jinak, lépe. Úspěch se u nás neodpouští. Jsem ráda za každého člověka, který chce pomoci českému sportu, ale tahle strategie se mi nelíbí. Místo korektního souboje slyším jen výkřiky.

Z pozice předsedkyně Českého klubu fair play jsem letos odstoupila, tudíž nebudu mít na volebním Plénu možnost hlasovat. Ambice ve sportovní politice už také nemám. Ale chtěla bych, aby se o místo předsedy Českého olympijského výboru bojovalo čestněji a v duchu fair play.