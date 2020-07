Katar olympijský? Po fotbalovém MS chce uspořádat i hry v roce 2032

13:07 , aktualizováno 13:07

Deset let po fotbalovém mistrovství světa by se v Kataru mohly konat olympijské hry. Představitelé země z Perského zálivu dnes oznámili, že začali jednat s Mezinárodním olympijským výborem, podle médií by mělo jít o pořádání nejbližších volných her v roce 2032.