Isinbajevové vrátili pozici v MOV, ač bývala majorkou ruské armády

Etická komise MOV nenašla důkazy, že by Isinbajevová aktivně podporovala tuto válku nebo že by po začátku invaze v únoru 2022 byla spojena s ruskou armádou. Isinbajevová o svém návratu do olympijského hnutí informovala na sociálních sítích.

„Od roku 2016 jsem členkou Mezinárodního olympijského výboru, kde aktivně pracuji se svými kolegy, výjimečnými sportovci z celého světa, v zájmu rozvoje sportu a olympijského hnutí. Byla dočasná pauza v této práci, protože MOV potřeboval čas, aby to vyřešil. S radostí oznamuji, že od září 2023 obnovím své mezinárodní aktivity v MOV, protože MOV o mně nepochybuje a nespadám pod žádné sankce,“ napsala dvojnásobná olympijská vítězka.

Ukrajina ji jako reprezentantku ruského sportu zařadila na sankční seznam. Kritici Isinbajevové také upozorňují, že v minulosti startovala za armádní klub CSKA Moskva a měla hodnost majorky.

„V Rusku, stejně jako v jakékoliv jiné evropské zemi, každý sportovec patří do nějakého klubu. Do roku 2018 jsem reprezentovala CSKA a dostávala jsem vysoká ocenění a tituly za výjimečné sportovní výkony. Hodnosti, o kterých se nyní hovoří, jsou jen formální, protože nejsem a nikdy jsem nebyla ve službě ozbrojených sil Ruské federace,“ hájila se Isinbajevová.

Kritické články a informace, které na její adresu kolují, označila za lživé. „Jsem světoobčanka, vždy jsem byla a vždy zůstanu,“ prohlásila jedenačtyřicetiletá bývalá atletka.