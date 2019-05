Krpálek a spol. se chystají na Evropské hry. V nominaci je 117 Čechů

Třetím olympijským medailistou v české nominaci je rychlostní kanoista Daniel Havel, jenž byl členem bronzového čtyřkajaku v Londýně 2012 i v Riu de Janeiro v roce 2016. Judista Krpálek vybojoval v Brazílii zlato, Kostelecký vyhrál střelbu na trap na hrách v Pekingu před 11 lety.

Martin Doktor

„Tým máme silný, je v něm řada medailistů z evropských i světových šampionátů. Nedáváme si konkrétní medailové cíle, ale vždycky je příjemné, pokud se v počtu úspěchů podaří trumfnout předchozí ročník,“ uvedl šéf výpravy Martin Doktor na webu ČOV.

V běloruské metropoli bude česká reprezentace obhajovat sedm medailí (dvě stříbra a pět bronzů) z Baku, kde měly Evropské hry v roce 2015 premiéru. Krpálek tehdy na tatami získal stříbro stejně jako na kilometru kanoista Martin Fuksa, který přidal na dvoustovce bronz a byl nejúspěšnějším českým sportovcem. Na další medaile bude Fuksa útočit i v Minsku.

Češi budou reprezentovat ve 14 sportech. Největší zastoupení mají v atletice s 21 závodníky, cyklistů pojede jen o jednoho méně. V Minsku se představí i basketbalové týmy 3x3, tato disciplína bude mít za rok v Tokiu olympijskou premiéru.

K favoritům by mohli patřit i evropský šampion v keirinu Tomáš Bábek, trojnásobný halový mistr světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák či vicemistryně Evropy v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.

Evropské hry se stejně jako olympiáda konají jednou za čtyři roky a zastřešuje je Mezinárodní olympijský výbor. V pěti sportech - stolní tenis, střelba, karate, rychlostní kanoistika a lukostřelba - se lze přímo kvalifikovat na OH do Tokia, v dalších pěti (atletika, badminton, cyklistika, judo, box) se sportovcům budou počítat body do kvalifikačního žebříčku.

„Organizátoři v Baku pojali před čtyřmi lety akci hodně prestižně a v mnoha ohledech připomínala olympijské hry. Od Minsku očekávám něco podobného, Bělorusové jsou sportovní národ. Bude to akce špičkového formátu se skvělým obsazením,“ dodal Doktor.

V roce 2015 si bronz odvezli vedle Fuksy i stolní tenistky Iveta Vacenovská, Renata Štrbíková a Hana Matelová v družstvech, silniční cyklista Petr Vakoč, beachvolejbalisté Přemysl Kubala s Janem Hadravou a bikrosařka Aneta Hladíková.