Americký fotbal se přiblížil zařazení do programu OH 2028 v Los Angeles

Americký fotbal se přiblížil zařazení do olympijského programu pro hry v Los Angeles v roce 2028. Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru (MOV) potvrdila, že splňuje všechna kritéria požadovaná pro olympijské sporty. O tom, jestli bude americký fotbal zařazen za pět let jako jeden ze sportů přidaný místními organizátory, se rozhodne na říjnovém kongresu MOV v Bombaji. Pokud by se tak stalo, hrála by se jeho bezkontaktní varianta nazývaná vlajkový fotbal.