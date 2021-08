POHLED: Kvalifikace basketbalisty vyčerpala, už nebylo kde brát

Tokio (Od našeho zpravodaje) - Kdyby to na tiskové konferenci po sobotním zápase s USA neprozradil kouč Ronen Ginzburg, kapitán českého výběru Tomáš Satoranský by o svém zranění možná ani nemluvil. Nechtěl na něj svalovat vinu za své ne až tak výrazné výkony na olympijském turnaji. Ale už to bylo venku.