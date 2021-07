Historický zápas - a hned o postup. Basketbalisty čeká boj s americkými hvězdami

Durant, Lillard, Tatum a tak dále. Co jméno, to osobnost NBA. Český tým v souboji o čtvrtfinále vskutku nečeká lehký úkol.

Ani prohra však neznamená loučení v turnaji. Do čtvrtfinále postupují ze všech tří skupin dva nejlepší týmy. Tuto šestici pak ještě doplní dva celky na třetích místech s nejlepším skóre.



Postupová matematika

Zatímco Američané mají i v případě porážky postup téměř jistý, protože mají po střeleckém představení proti Íránu skóre +47, Češi jsou v podstatně komplikovanější pozici. Porážka s Francií o 20 bodů poškodila svěřencům trenéra Ronena Ginzburga skóre, s USA se proto budou muset menšit ztráty.

Nebo vyhrát! To by byla teprve pohádka...

Basketbalisté mají skóre -14. Jak jsou na tom třetí v dalších skupinách?

Závěrečná utkání skupiny C jsou naplánované až na neděli. Třetí pozici zatím drží Argentina (-28), která si však hodlá vylepšit skóre v posledním zápase s papírovým outsiderem z Japonska.

V sobotu ve 10:20 startuje utkání skupiny B mezi třetím Německem a vedoucí Austrálií. Němci mají po dvou zápasech skóre -3. V 6:40 rozehráli svůj zápas druhá Itálie se zatím poslední Nigérií.

Jinými slovy, každý koš se počítá, každý trestný hod může v celkovém součtu rozhodovat.

Přetěžký úkol

FAKTA Američané odehráli na všech olympiádách celkem 145 utkání, prohráli jich 6.

Američané vyhráli 15 z 18 olympijských her, kterých se účastnili. O zlato přišli naposledy v neslavném roce 2004, kdy prohráli v hvězdné sestavě dokonce tři utkání.

Po zklamání na světovém šampionátu v roce 2019, kde skončili bez medaile, vyslali do Tokia elitu. I když ne tu absolutní... Z různých důvodů chybí hráči jako LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard nebo Stephen Curry.

I tak ale Američané nahání strach.

Střelecky táhne USA rozehrávač Portlandu Damian Lillard, který má po dvou odehraných utkáních 16 bodů na zápas. „Mám pocit, že nás prohra s Francií sblížila. Hodně jsme spolu mluvili a konečně začínáme vypadat jako tým USA,“ pochvaloval si Lillard výhru nad Íránem o 54 bodů.

Hlavní hvězdou USA je olympijský vítěz z Londýna i Ria Kevin Durant, kterého většina jeho oponentů popisuje jako „nebránitelného“. Kdo se tohoto úkolu zhostí?

Francouzský křídelník Evan Fournier (10) se snaží zastavit americkou hvězdu Kevina Duranta (7). Nakonec se stal hlavní postavou vzájemného klání on. Vpravo Damian Lillard.

„Už jsme s nimi hráli v roce 2019 na mistrovství světa. Tehdy to bylo takové to prvotní ‚wau‘, že vidíme hráče z nejlepší soutěže. Nebyl to jmény až takový dream team. Tady je to o něco lepší, i když se mi zdá, že hrají podobným stylem,“ komentoval asistent trenéra českého týmu Petr Czudek. Češi tehdy s Američany ve skupině prohráli o 21 bodů, v konečném pořadí ale skončili šestí, jedno místo před USA.



Na olympiádě Američany vede poprvé legendární kouč Gregg Popovich, který se San Antonio Spurs pětkrát ovládl NBA. „Potřást si rukou s Greggem Popovichem? Na to se těším, to přiznám. Je to legenda,“ říká Czudek.

Hrát na vítězství

„Američané mají vždy našlapaný tým, ale o to víc se toho nemusíme bát a musíme hrát naši hru,“ hlásil Jan Veselý, který má spolu s kapitánem Tomášem Satoranským z Chicaga jako jediný z českého kádru zkušenosti z NBA.

Satoranský sbírá na olympiádě průměrně devět asistencí na zápas. V tom nemá v Tokiu konkurenci. Zatím se mu ale příliš nedaří střelecky. Z pole pálí s úspěšností 35 %, z trojky 25 %.



PORADA ZKUŠENÝCH. V utkání proti Francii se domlouvají basketbalisté Jan Veselý, Patrik Auda a Tomáš Satoranský (zleva).

„Na mistrovství světa jsme s nimi hráli také, ale tehdy ta jména nebyla tak zvučná jako teď. Teď je tým poskládaný z All Star hráčů. Je ale jasné, že to bude jeden z největších zážitků na olympiádě,“ prohlásil Satoranský.



Český kapitán se na hřišti potká se spoluhráčem z Chicaga Zachem LaVinem. „Psali jsme si a popichovali se před začátkem turnaje,“ smál se Satoranský.

Před zápasem Čechy motivoval i bývalý kapitán Pavel Pumprla. „Samozřejmě je nesmysl vstupovat do zápasu s tím, že si to půjdeme jen užít, a že nemáme šanci vyhrát. Postup pořád žije. Navíc je v našich rukách, v případě vítězství nás nemine,“ hecoval.