S Íránem o postup? Chceme se ukázat a vlétnout na ně, velí Balvín

Dostal jste z klubu nějaké zprávy po postupu na olympijské hry?

Mluvil jsem s trenérem, který mi gratuloval, psalo mi i pár dalších lidí z klubu. I fanoušci mě kontaktovali na instagramu. Ale tím, jak se v Japonsku staví k olympiádě, tak z toho zase takový ohlas není.

Ale vám se kvůli cestování určitě hodí, že hry jsou právě v Japonsku.

Klubovou sezonu začínáme 16. srpna a kdybych se po olympiádě vracel do Česka a pak zase letěl zpátky do Japonska, musel bych do čtrnáctidenní karantény. Tímhle se jí vyhnu, na olympiádě budeme denně testovaní. V Japonsku tak budu deset dvanáct dní před začátkem sezony, takže aspoň ten čas využiju k cestování.

Stihl jste se někam podívat i v deseti dnech volna mezi kvalifikací a startem finální přípravy v Praze?

Nakonec jsem zůstal v Česku. Měl jsem tady povinnosti, vzhledem k tomu, že už se sem po olympiádě nevrátím, tak jsem si potřeboval vyřídit dost věcí. Nakonec jsem skoro žádné prázdniny neměl.

A zvládl jste si aspoň odpočinout?

Trošičku, mentálně i fyzicky. Mám pejska, takže s ním vyjdu na procházku a zrelaxuju. Dokážu u toho krásně vypnout a od všeho se oprostit.

Jak se vašich 217 centimetrů vešlo do olympijské kolekce?

V normálním oblečení mně všechno sedlo, překvapilo mě, že to je moc příjemný materiál. Je to podobné věcem, které používáme na trénink. Trošičku mi nesedly jen kalhoty z kroje, hodilo by se mi, kdyby byly trošičku delší, ale teď se to tak aktuálně asi nosí.

Už se blíže chystáte na olympijské soupeře, třeba Írán, s nímž začnete?

Zatím ne, konkrétní příprava se dělá až den dva před zápasem. Spíš jde o to, abychom zase chytli rytmus, který potřebujeme, a vyladili spolupráci. Přeci jenom při kvalifikaci v Kanadě to ze začátku haprovalo, je potřeba pár dnů, abychom se sehráli. Pak se můžeme soustředit na soupeře.

PROGRAM Basketbalistů v Tokiu neděle 25. července 3:00 SEČ proti Íránu

středa 28. července 14:00 SEČ proti Francii

sobota 31. července 14:00 SEČ proti USA

Díváte se tedy zpětně na zápasy v Kanadě a snažíte se z nich poučit?

Největším problémem tam byla naše počáteční nesehranost, protože někteří kluci se připojili na poslední chvíli. Ale to je jednoduchá věc, která se dá natrénovat během pár tréninků, což jsme také ukázali. Stačil nám jeden zápas a všechno se změnilo. Ještě musíme víc zamakat na vyhazování z presu, s tím jsme v Kanadě měli velké problémy.

Připravujete se i na situaci, že duel s Íránem bude klíčový pro postup?

Nemůžeme uvažovat, že by nás to mělo nějak svazovat. Jdeme do toho s tím, že se chceme ukázat v dobrém světle a začít od první minuty. Pro oba týmy to bude stejné, my jsme pro ně také asi nejhratelnější soupeř.

Co říkáte na Američany, vaše další soupeře ve skupině, a jejich dva prohrané zápasy v přípravě?

Myslím, že to nic neznamená, je to jen příprava. Akorát tím, že to je Amerika, favorit všech favoritů, tak chápu, že na to okolí reaguje přehnaněji. Ale oni mají kvalitní tým a sami řekli, že pokud by takové dvě facky dostali na olympiádě, mohlo by to pro ně znamenat konec. Takže tím, že je dostali už v přípravě, se proberou a začnou hrát líp.