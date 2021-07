Basketbalisté variantu s přípravnými duely škrtli a budou trénovat

„V jedné z verzí byla přípravná utkání v České republice. Dokonce jsme měli předjednané Slovince v čele s Lukou Dončičem, ale nakonec jsme dali přednost tréninkové přípravě, která nám hlavně tady v prvních zápasech chyběla,“ řekl manažer českého týmu Michal Šob. Slovinci jsou dalším čerstvým účastníkem OH, vede je trenér Nymburka Aleksander Sekulič a hlavní postavou týmu je hvězda Dallasu i celé NBA Dončič.



Ginzburg s asistenty Petrem Czudkem a Janem Pospíšilem budou ladit formu svého výběru v tréninku. Před turnajem ve Victorii měli v závěrečné přípravě jen tři čtvrtiny kádru. Kapitán Tomáš Satoranský z Chicaga se připojil k týmu až cestou při přestupu v Montrealu, Jan Veselý z Fenerbahce Istanbul s Jaromírem Bohačíkem ze Štrasburku až dva dny před odletem na závěrečném soustředění v Praze. Kompletní tým trénoval poprvé pohromadě až pět dní před prvním duelem s Tureckem.

„Využijeme toho, že konečně tým může být pospolu včetně Tomáše Satoranského, Honzy Veselého a Jaromíra Bohačíka, kteří se připojili později. Upřednostníme trénink před herní praxí. Ostatně tady jsme odehráli tři zápasy a kluci jich předtím odehráli dalších pět. Shodli jsme se, že už to není o herní praxi ale spíš o nějakém potrénování a synchronizaci,“ podotkl Šob.

Český tým se přes Vancouver a Frankfurt nad Mohanem vrátí domů v úterý v 17:40 a jeho členové si užijí krátké volno mezi „bublinami“. Satoranský a Veselý vyrazí za rodinami po vlastní ose. „Ještě po bujarých oslavách nás po návratu určitě čeká zasloužená dovolená pro všechny hráče a členy národního týmu. Máme v plánu dát hráčům zhruba nějakých šest sedm dní volno, pak bychom se měli sejít k dalšímu soustředění,“ uvedl Šob.



„Potom budeme mít zhruba šest sedm tréninkových dnů a pak bychom měli odletět do Tokia. Já jsem mluvil s (šéfem výpravy českých olympioniků) Martinem Doktorem a lidmi z ČOV, kteří se nám snaží maximálně vyjít vstříc a za to jim moc děkuju. Měli bychom 19., nebo 20. přiletět do Tokia, záleží na letenkách. A pak už se budeme připravovat na start olympijských her přímo tam,“ řekl Šob.

Už před kvalifikací bylo vše zařízeno tak, jako by basketbalisté byli členy olympijské výpravy. Čekalo se jen, jestli náročný kvalifikační boj zvládnou a opravdu ji rozšíří jako jediní zástupci týmových sportů. „My jsme museli být připravení na to, že postoupíme. Takže hodně jsme měli splněno už před odletem, i všechny uzávěrky na odevzdání dokumentů do Tokia byly už před cestou do Kanady. V tom je to jednodušší. Teď si musíme všechno oživovat a aktualizovat. A hlavně si musíme vyzvednout kroje,“ těšil se Šob na fasování oficiálního oblečení.



V Tokiu budou hrát basketbalisté po úvodním duelu s Íránem o tři dny později proti Francii a v sobotu 31. července s obhájci zlata z minulých tří olympijských turnajů USA. První dva celky ze tří základních skupin a nejlepší dva z druhých míst postoupí do čtvrtfinále.