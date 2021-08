V USA rozebírají: Nedopoval král stovky? Neumíte prohrávat, reagují Italové

Co by to bylo za finále olympijské stovky, kdyby se po něm nevznášely dopingové pochybnosti? Rozpoutal je Washington Post, který upozorňuje na nečekaný triumf italského sprintera Lamonta Marcella Jacobse: „Historie atletiky vrhá podezření na náhlé a obrovské zlepšení.“ Italská reakce? „Neumíte přijmout porážku.“