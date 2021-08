Běloruská olympionička se odmítá vrátit do vlasti, Česko nabídne vízum

Za Běloruskou Kryscinou Cimanouskou přišli trenéři a vyzvali ji, ať si sbalí věci. Do sprinterské dvoustovky už v Tokiu nenastoupí. Podle oficiálního prohlášení Běloruského olympijského výboru byla atletka z her stažena na radu lékařů s ohledem na její „emocionální a psychický stav“. Ona to vidí jinak. „Jsem pod nátlakem, snaží se mě dostat ze země bez mého souhlasu. Žádám MOV o zásah,“ odmítla návrat domů. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek se chystá pomoci. Česká republika běžkyni nabídne vízum, aby se mohla vyhnout nucenému návratu do vlasti.