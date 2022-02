Jen mírné meziroční zlepšení. Test Xiaomi Redmi Note 11

Xiaomi Redmi Note 11 je prvním z patrně mnoha modelů „jedenáctkové“ řady, které si brousí zuby na český trh. Loni tu byla podobná záplava, měli jsme možnost vyzkoušet modely Note 10, Note 10 5G, Note 10 Pro či Note 10S. Pokud si někdo myslí, že situace bude letos přehlednější, pak je na velkém omylu.

Začínáme úplným základem nabídky nové řady, a to nejlevnějším modelem Note 11. Oproti loňskému modelu Note 10 tu ovšem není moc změn, letošní nástupce je spíše takovou evolucí, která přidala pár menších bonusů navíc, ovšem v zásadě je to pořád velice podobný telefon jako loni. Kde přesně rozdíly jsou si ukážeme v dnešním testu.

Bude se mi telefon líbit?

Po stránce designu nejspíš Redmi Note 11 zapadne mezi celou hromadu podobně vypadajících smartphonů. Není tu žádný výrazný odlišovací znak, žádný designový výstřelek, jenom naprosto standardní smartphone, který se zalíbí spíše drobnostmi. Třeba tím, že má matná záda, která sice moc zázračně nekryjí otisky prstů, ale je to pořád lepší, než v případě nějaké lesklé varianty. A nebo tím, že není moc těžký (179 gramů).

Rozměry telefonu jsou 159,9 × 73,9 × 8,1 mm, což je další průměrná hodnota: telefon není ani moc velký, ani moc malý. Boky a záda jsou pokryté plasty, což je v této cenové třídě naprosto běžné. Na těle dále najdete čtečku otisků prstů a dvojici fyzických konektorů: USB-C a sluchátkový jack.

Telefon seženete v tmavě modré, šedé a nebo tyrkysové s barevným přechodem, která bude asi tou vizuálně nejpoutavější verzí. My jsme měli k dispozici konzervativní šedou, kde tak jedinými prvky k povšimnutí jsou malé stříbrné logo výrobce a lehce vystouplý modul se zadními fotoaparáty.

Co displej?

Telefon je osazený 6,4palcovým AMOLED panelem. Jeho rozlišení je 1 080 × 2 400 pixelů, tedy běžné Full HD+ poměr stran je pak 20:9. Potěší obnovovací frekvencí 90 Hz, byť se jen za drobný příplatek dají najít třeba loňské modely s ještě rychlejšími 120Hz displeji. 90Hz bude každopádně i tak příjemnou změnou, pokud jste doteď byli zvyklí na 60 Hz.

Maximální jas dosahuje hodnoty až 1 000 nitů, v tomto ohledu opravdu s telefonem mít problém nebudete, displej je parádně čitelný i venku na slunci. V displeji najdete také průstřel, kde se schovává čelní 13Mpix kamerka.

Co výbava a výkon?

Telefon pohání procesor Snapdragon 680, oproti loňskému modelu 678 u Redmi Note 10 je to paradoxně zhoršení. Ačkoliv se může zdát, že modelové označení s vyšším číslem by mělo poukazovat na lepší čip, pravda je taková, že Snapdragon 680 má například horší LTE modem nebo horší grafické jádro. Zdá se být ovšem úspornější. Rozdíl ve výkonu je každopádně prakticky neznatelný, oba telefony si optikou běžného uživatele vedou zhruba stejně.

Telefon je dostupný ve dvou paměťových variantách: 4/64 a 4/128 GB. Vnitřní prostor pro data můžete dále rozšířit kartou microSD. Místa je zde naštěstí dost jak pro dvě SIM, tak i paměťovou kartu. Telefon ovšem nepodporuje 5G sítě.

Fyzické konektory (USB-C a sluchátkový jack) už jsme zmínili, po stránce bezdrátových technologií zde najdete ještě Bluetooth 5.0 a NFC pro možnost telefonem zaplatit. Dlouhodobě jsme také zvyklí na to, že telefony této značky disponují navíc infračerveným portem jako možnou náhradu za dálkový ovladač, a ani Redmi Note 11 není výjimkou.

Po stránce softwaru je Redmi Note 11 vybaven Androidem 11 s grafickou nadstavbou MIUI 13. Na verzi 12 se stále čeká, ovšem doufáme, že dorazí brzy. V systému nechybí možnost si nastavit temný režim, zvolit styl skládání ikon na plochy a k dispozici je také vlevo vedle hlavní domovské plochy také karta asistenta Googlu. Rozdílů v MIUI 13 oproti starším verzím není mnoho, výrobce systém zejména optimalizoval na rychlejší a plynulejší používání.

Aplikační balast je už dlouhodobě disciplína, ve které je Xiaomi suverénní šampion. V základu zde najdete sedm nadbytečných her, klienta pro obchod Amazon a Aliexpress, rezervační aplikaci Booking, sociální sítě LinkedIn, TikTok či Facebook, aplikaci Netflixu, streamování hudby Spotify, fórum pro MIUI komunitu a celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo služba pro sdílení souborů. K dispozici je také FM rádio (po připojení drátových sluchátek).

Co vydrží baterie?

Po stránce výdrže také Redmi Note 11 zásadně nevybočuje z řady, ovšem v tomto případě je to v pořádku, jelikož ve střední třídě dělají výrobci v poslední době docela hezké pokroky. Najdete zde 5 000mAh akumulátor s možností 33W nabíjení, v balení je i příslušná nabíječka. Telefon bude díky ní nabitý z nuly do plného stavu za zhruba hodinu.

Co se výdrže týče, telefon kvůli 90Hz displeji může baterii zatěžovat trochu více než loňský předchůdce, úspornější procesor to však může kompenzovat. Tak či onak, výdrž modelu Note 11 hodnotíme jako průměrnou: jeden den při vyšší zátěži, okolo dvou při nižší.

Jak telefon fotí?

Na zádech najdete čtveřici fotoaparátů. Hlavní slovo má tentokrát nový 50Mpix senzor se světelností f/1,8. Následuje poměrně standardní fotoaparát s rozlišením 8 Mpix pro širokoúhlý záběr a dvojice 2Mpix snímačů na makro a hloubku ostrosti, na které už jsme si zvykli jako na zcela nadbytečný prvek výbavy.

Byli jsme poměrně zvědaví na to, jak si nový 50Mpix senzor (který dodal výrobce Samsung) povede, ovšem očekávání nebyla příliš vysoko. Redmi Note 11 každopádně dokazuje, že ačkoliv už i u levnějších modelů se dá za správných podmínek docílit velice pěkných fotografií, pořád jde o fotoaparát mobilu střední třídy, který se příliš nemůže srovnávat ani s konkurencí z té vyšší střední třídy.

Hlavním foťák každopádně nabídne ostré a poměrně detailní fotografie za dobrého světla, i s barvami pracuje rozhodně lépe než modely podobné cenové kategorie ještě před pár lety. Stále tu však vidíme jasné nedostatky v případě nedostatku světla, kdy se objevuje hodně rychle šum a detaily mizí.

Co se ostatních snímačů týče, tak 8Mpix širokoúhlý fotoaparát se nám zdá spíše podprůměrný: práce s barvami není tak dobrá a odstranění deformací způsobených širokým záběrem jsme už také viděli daleko lepší. O focení za šera ani nemluvě, tam v podstatě tento snímač naplno selhává. Maximální rozlišení videa, které mobil natočí, je také trochu podprůměrné, vymáčknete z něj totiž jen 1080p při 30 snímcích za sekundu.

Mám si Redmi Note 11 pořídit?

Redmi Note 11 najdete v obchodech za cenu 5 299 korun v případě 64GB varianty, případně za 5 799 korun za 128GB verzi. Je celkem pravděpodobné, že dříve nebo později dorazí nějaká slevová akce: spíše dříve, jak to má Xiaomi ve zvyku. Na telefon se tak každopádně dá nahlížet jako na zařízení s cenou okolo 5 tisíc korun.

Za tyto peníze je to v podstatě obstojný model, který sám o sobě nabízí pěkný a rychlý AMOLED displej, velkou baterii či o něco lepší hlavní fotoaparát. Na druhou stranu to ovšem výkonově není žádné terno ani v porovnání se svým předchůdcem. Méně nároční uživatelé změnu nejspíše nepoznají, hráči her by si však možná mohli připlatit za něco trochu lepšího.

Třeba za příplatek tisícikoruny už můžete mít loňskou pecku v poměru ceny a výkonu Poco X3 Pro, která nabídne výrazně lepší čip, ještě o trochu větší baterii, větší a rychlejší displej a také prakticky srovnatelný fotoaparát. Za 6 tisíc korun má také zajímavého konkurenta Motorola v podobě modelu G60, který má ještě větší baterii, rychlejší displej a také více výkonu. V tomto případě už jde o cenový rozdíl pouze pár stovek korun.