Špičkový telefon s nejrychlejším displejem. Test Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Poté, co Xiaomi vyřadilo z nabídky na českém trhu modely řady Mi 10, vznikla v portfoliu výrobce tak trochu mezera v prémiovějším segmentu, kdy v podstatě top modelem výrobce bylo stále poměrně levnější Poco F2 Pro. Mi 10 se sice na český trh potichu vrátil (více zde), jenže aktuální nabídce vévodí model Mi 10T Pro 5G, který je stejně ve většině ohledů zajímavější volbou.

Xiaomi má ve zvyku přívlastkem „T“ označovat modely, které jsou jakousi lehkou evolucí již existujícího smartphonu, ovšem současně může mít ve výbavě i pár kompromisů, aby se zachovala příznivější cena. Přesně takto to koneckonců dělá třeba i konkurenční OnePlus. Mi 10T Pro 5G tedy také splňuje definici modelu, který se blýskne některými novějšími funkcemi, ovšem „plné prémium“ to také není.

Na papíře každopádně dělá tento smartphone velice dobrý dojem, takže se pojďme přesvědčit, jestli obstojí i v praxi.



Bude se mi Xiaomi Mi 10T Pro 5G líbit?

Konstrukčně se Mi 10T Pro rozhodně povedl. Záda jsou pokryta stejným tvrzeným sklem, které chrání i displej (Gorilla Glass 5), boky jsou kovové. Zaoblený tvar zad lépe padne do ruky a stejně tak oblé rámečky jsou pohodlnější při držení, ovšem horní a spodní strana telefonu je vybroušena do roviny, takže telefon umí sám stát na jedné z těchto hran.

Chválíme také matné zpracování zad, které ovšem nepohlcuje otisky prstů tak, jak bychom si představovali. Je to rozhodně lepší než v případě lesklých povrchů, které se upatlají raz dva, ale zároveň jsme už viděli i lepší matná zpracování, na kterých se otisky skoro vůbec nedrží. Na zádech je pak také jsou dominantou modul fotoaparátů, který poměrně výrazně vystupuje nad povrch.

Výrobce se snažil vše, co se dalo, vtěsnat právě do dvou plochých hran, takže na vršku těla naleznete vedle mikrofonu také infračervený port, vespod zase reproduktor, USB-C konektor i slot pro SIM. Na bocích jsou tak jen tlačítka a čtečka otisků prstů (integrovaná do aktivace displeje).



Telefon jinak patří spíše k těm těžším (218 gramů) a samozřejmě je také kvůli svému většímu displeji (úhlopříčka 6,67 palce), i trochu rozměrnější (165,1 x 76,4 x 9,3 mm). Neoznačili bychom však za vyloženě přerostlý, v dané kategorii smartphonů je to spíše takový standard. V balení také najdete silikonový kryt.



Co je tak převratného na displeji?

6,67palcová úhlopříčka, poměrně běžné rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů, IPS panel: vše zatím vypadá, že toto bychom našli i u poměrně běžné střední třídy. Co ale nenajdete ani u drtivé většiny těch nejlepších současných modelů, je obnovovací frekvence 144 Hz. Displej je tak po stránce plynulosti animací na samotné špičce současné nabídky.

Není to zde jen tak pro potěšení vašeho oka, rychlou obnovovací frekvenci ocení zejména hráči mobilních her, které budou plynulejší a tím pádem i přesnější na ovládání. Ovšem pozor, ne každá aplikace takto rychlou obnovovací frekvenci podporuje, spousta z nich je zamčena na maximálně 60 Hz.

Displej se také pyšní podporou HDR10+, ovšem kvůli IPS panelu nebude provedení barev tak dobré jako u AMOLED obrazovek, zejména podání černé. Ta samá věc brání i integraci čtečky otisků prstů, která je tak místo pod displejem umístěna v bočním tlačítku. V displeji také v levém horním rohu nechybí moderní čelní průstřel pro selfie fotoaparát.

Rámečky okolo displeje jsou poměrně příjemně tenké, brada pod ním také není příliš výrazná, byť jsme zažili modely, které ji uměly smrsknout ještě více. Displej je také na rozdíl třeba od modelu Mi 10 plochý, nemá zaoblené boky.

Co výbava telefonu?

Výkon telefonu je na předním místě, výrobce nasadil aktuálně stále nejmodernější procesor Snapdragon 865 s podporou sítí 5G. Připočtěte si také 8 GB operační paměti a máte v podstatě krále výkonnostních testů. My jsme v AnTuTu naměřili 587 tisíc bodů, což odpovídá právě oné současné špičce.



Telefon jde zakoupit ve dvou paměťových variantách: 8/128 či 8/256 GB. Kompromisem je ovšem fakt, že se už vnitřní úložiště nedá dále rozšířit kartou microSD. V případě větší paměťové varianty si nemyslíme, že to je tak zásadní problém, tu menší ovšem asi v dnešní době už leckdo dovede zaplnit. Jak už jsme zmínili, fyzickou konektorovou výbavu zastupuje pouze USB-C, ovšem v balení alespoň najdete redukci na sluchátkový jack. A ještě dodáme, že telefon podporuje také Bluetooth 5.0 a NFC (včetně plateb). Bonusem je pak zmíněný infraport.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12. To znamená skládání aplikací na domovské plochy namísto do samostatného menu, minimalistický vzhled a také boční plochu pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Samozřejmostí je možnost přepnout si prostředí telefonu na tmavý režim.

Aplikační balast je dlouhodobým problémem produktů Xiaomi. V základu zde najdete sociální sítě LinkedIn či Facebook, kancelářský balíček WPS Office, aplikaci Netflixu, fórum pro MIUI komunitu, celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také víc, než kolik bychom čekali, výčet zahrnuje třeba i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů. Kdo chce mít více minimalistické rozhraní, bude muset telefon trochu promazat.

Co výdrž baterie?

Xiaomi Mi 10T Pro 5G se pyšní velkou baterií, její kapacita 5 000 mAh je spíše nadprůměrná. Jenže třeba 144Hz displej si zase vyžádá více energie, než kolik běžné modely s 60Hz obrazovkami, takže na to je třeba dát pozor. Xiaomi třeba nabízí udělat kompromis a šetřit baterku používáním 90 Hz frekvence, která je stále znatelně plynulejší než 60 Hz, ale ne tak náročná na spotřebu.

To je tak další faktor, který vám vedle intenzity používání výrazněji ovlivní celkovou výdrž. My jsme u telefonu odvážně nechali nastavenou maximální 144Hz frekvenci a i s ní se dostali na den a půl provozu při střídmějším používání. Je nám ale jasné, že pokud bychom více ždímali možnosti obrazovky hraním her, že se dost možná nedostaneme ani na celý den provozu.



Telefon disponuje 33W rychlým nabíjením, rychlá nabíječka je navíc součástí balení. Díky tomu se dostanete za půl hodiny na 58 procent baterie, do plné kapacity postačí nabíjet pak asi hodinu a pět minut.



Jak Xiaomi Mi 10T Pro fotí?

V ohledu fotoaparátu je tento model tak trochu překvapením, že se za každou cenu nesnaží nahánět kvalitu kvantitou. Na zádech najdete „jen“ tři fotoaparáty, přičemž jasným tahounem je hlavní 108Mpix (f/1,7) snímač s optickou stabilizací, což je působivá hodnota. Následuje 13Mpix širokoúhlý snímač a také 5Mpix makrokamera, která by tu snad ani být nemusela. Čelní fotoaparát má rozlišení 20 Mpix (f/2,2).

Absence optického zoomu trochu zamrzí a je to také v podstatě druhý kompromis oproti lepším modelem, jako je Mi 10 Pro nebo Ultra, které disponují přiblížením obrazu pomocí periskopového snímače. 13Mpix širokoúhlý senzor pak také není žádné terno a také v podstatě poslouží spíše jako doplněk k tomu hlavnímu. Navíc jsme objevili v softwaru fotoaparátu neduh v podobě faktu, že širokoúhlý senzor ani nepodporuje noční režim, ve zhoršených světelných podmínkách je tak prakticky nepoužitelný.

Hlavní 108 Mpix senzor ovšem naopak za pozornost rozhodně stojí. V základu fotí v rozlišení 25 Mpix spojením sousedních buněk senzoru, aby byla dosažena lepší citlivost na světlo. Fotografiím každopádně nechybí detaily ani ostrost (drobnějších ořezů se nemusíte tolik bát), byť jsme u snímků v drobné míře zaznamenali optické vady jako třeba chromatickou aberaci.



Xiaomi Mi 10T Pro každopádně v podstatě sází na onen hlavní senzor, kterým fotí obstojně, ale jinak od jeho fotoaparátu moc dalšího nečekejte. Není tak všestranný, jako jiné top modely, byť to, na co se zaměřuje, umí dobře.

Mám si Mi 10T Pro 5G koupit?

Tento model má zcela očividně za cíl obelstít modely z prémiové kategorie a nalákat uživatele na zajímavé rekordní hodnoty ve výbavě, jako je právě třeba 144Hz displej nebo 108Mpix fotoaparát. A to je ze strany Xiaomi dlouhodobě úspěšná taktika: nabídnout za méně peněz něco, co se neodváží uplatnit ani telefony ještě o řád dražší.

Telefon se aktuálně prodává za 15 999 korun s 256 GB prostoru pro data nebo za 14 999 korun ve 128GB verzi. Ovšem pozor, na tu s větší kapacitou ještě v současné době platí cashback akce na 2 000 korun, což z něj v podstatě dělá jednomyslnou volbu, neboť za méně peněz dostanete lepší variantu.

V tuto chvíli tak v podstatě za pozornost stojí pouze ona 8/256GB verze za 13 999 korun. A to je velice lákavá nabídka, za tyto peníze už se totiž dostáváme blíže vyšší střední třídě, kde často narazíme i na modely se slabšími procesory a dalšími kompromisy.

Hlavním konkurentem je model OnePlus 8T, který je ovšem v základní 128 GB verzi aktuálně o tři tisíce dražší, byť i tady může přijít ještě před Vánoci nějaká sleva. Telefony jsou si prakticky rovné po stránce displeje i výkonu, xiaomi má pak o něco lepší fotoaparát, ovšem pomalejší nabíjení baterie. OnePlus 8T pak sází na čistší uživatelský zážitek i elegantnější design.



Další poměrně silnou konkurencí jsou pak modely od Samsungu, konkrétně model S20 FE, případně zlevněný S20, ty mají zase navíc fotoaparát s optickým zoomem a podporují paměťové karty, ovšem disponují trochu menší baterií. I v tomto případě však počítejte s tím, že elegantnější design doprovází vyšší cena.