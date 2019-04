Náš skládací Mate X je lepší než konkurence, říká šéf Huaweie Ruichard Yu

Setkání novinářů se šéfem mobilní divize Huawei Richardem Yu v Paříži se trochu zvrhlo. I přes nevoli zástupců PR oddělení firmy odpovídal Yu například i na dotazy týkající se bezpečnostních hrozeb a o modelech řady P30 zas tak moc řeč nebyla. A poté, co se kdosi zeptal, zda Yu stále používá v Barceloně představený Huawei Mate X, se celé setkání změnilo v jednu velkou show s ohebným smartphonem v hlavní roli.

„Je naprosto skvělý na práci s e-mailem,“ chválil si Richard Yu svůj Mate X s tím, že ho stále používá a je to pro něj výtečný pracovní nástroj. Jak se Richard Yu svým Mate X chlubil jsme vám ostatně ukázali v samostatném článku. Ohebný smartphone vlastně zcela zastínil novinky a tak pro jistotu Yu dodal: „Mám rád oba ty telefony, P30 i Mate X. U P30 Pro je skvělý především fotoaparát.“

Věříme si v drahých smartphonech

V ohebných telefonech je ale podle Richarda Yu budoucnost a Mate X je podle něj ideálním průkopníkem: „Když srovnáte náš telefon s konkurenčním Samsungem, je náš přístroj mnohem lepší. Má zdařilejší design,“ chlubil se. Podle něj jde ale zatím o velmi nákladnou záležitost, drahý je jak displej, tak třeba samotný kloub, který skládání umožňuje. „Musíme počkat, až tato technika dospěje. Myslím, že na úroveň okolo tisíce eur se můžeme dostat někdy zhruba příští rok. Věnovat se tomu budou všichni výrobci, bude to v našem odvětví velmi silný trend,“ věštil budoucnost ohebným modelů Yu.

Velkým tématem setkání byly stoupající ceny smartphonů Huawei. „Když se podíváte na flagship telefony, mají neuvěřitelnou výbavu a naše modely v mnohém konkurenci překonávají. Přesto je naše cena konkurenceschopná,“ reagoval na určitou kritiku Yu a dodal. „Máme samozřejmě i levnější telefony, nejen luxusní modely. Upřímně, lépe se ale cítíme v segmentu prémiových telefonů, které jsou ale velmi drahé,“ naznačil šéf mobilní divize Huawei silné stránky firmy. I na levnější modely ovšem podle šéfa Huawei dojde. Je ale stále mnoho trhů, které jsou na cenu citlivé, takže je potřeba pro ně připravit odpovídající nabídku.

Růst cen možná paradoxně způsobuje i ambice Huawei stát se světovou jedničkou na trhu smarpthonů. „Před šesti nebo sedmi lety jsme měli ceny nižší, protože jsme se snažili prosadit na trhu. Ale teď jsme světovou dvojkou, z neznámé značky jsme se stali velmi slavnou. Brzy, třeba už příští rok, chceme být na trhu jedničkou,“ popsal stručně Yu dosavadní vývoj firmy.

Jeho slova potvrzují i nedávno zveřejněné výsledky firmy za první čtvrtletí. Firma podle vlastních údajů od ledna do března prodala padesát devět milionů smartphonů, Strategy Analytics uvádí, že za loňský první kvartál to bylo něco přes devětatřicet milionů. Na druhé straně jsou i určité záležitosti, které mohou Huawei přibrzdit v rozletu, byť se tak zatím nestalo. Jendou z nich je kampaň proti Huawei coby firmě s potenciálním bezpečnostním rizikem. Některé trhy, i velmi významné, tak zůstávají pro značku uzavřeny a růst není takový, jaký by teoreticky být mohl.

5G je velké téma

„Ano, na trzích v USA, ale třeba i Koreji, je naše přítomnost omezena kvůli určitým politickým tlakům. Ale celosvětově máme velmi silnou pozici. Růst tedy můžeme v celém zbytku světa, větší tržní podíl můžeme získat na Blízkém Východě, v Africe, v Evropě, Číně, i dalších asijských trzích,“ odpověděl Richard Yu na naši otázku, kde tedy firma chce zákazníky získat, když třeba v USA, na jednom z největších trhů, je získávat nemůže. „Na celém světě je sedm miliard lidí. Naším snem je samozřejmě prodat smartphone všem, ale důležité pro nás je, aby náš tržní podíl postupně rostl,“ dodal Yu.

Šéf mobilní divize ovšem také potvrdil, že více než prodejů smartphonů se určitá nevole vůči Huawei promítá do otázek síťové divize a budoucích 5G sítí. „Diskutujeme s vládami, i s tou v USA, která nás zatím tak nějak vyřadila ze hry. Obecně nás vlády a operátoři přijímají velmi dobře, protože jsme v 5G ti nejlepší. Potíže máme zatím v podstatě jen v USA, ve zbytku světa bychom měli být úspěšní,“ vysvětlil Yu, jak je na tom sesterská síťová divize. Firma se podle něj v USA s vládou soudí. „Není přeci možné používat právo k tomu, abyste zamezili vstupu na trh dodavatelům z konkrétní země nebo dokonce konkrétní firmě. To odporuje snad i ústavním pořádkům,“ vysvětlil postoj Huawei šéf divize, která ale nemá na toto dění zásadní vliv.

Co se 5G sítí týče, řeč přišla i na jejich (ne)podporu v telefonech Huawei. U nových modelů P30 prý na podporu tohoto standardu bylo ještě příliš brzy. „Zatím je v provozu minimum 5G sítí. Podpora tohoto standardu bude spíše otázkou série Mate 30, která přijde letos na podzim,“ naznačil, že ofenzíva v telefonech pro pátou generaci mobilních sítí přijde až koncem roku. To ale neznamená, že by do té doby neměl Huawei zákazníkům co nabídnout. „Na některých trzích se dočkáme spuštění prvních 5G sítí letos v létě. Pro ty budeme mít v nabídce dva telefonu: skládací Mate X a také 5G variantu modelu Mate 20. Do prodeje by se měly dostat někdy v květnu až červnu,“ potvrdil Yu i další spekulace o 5G variantě aktuální generace série Mate.