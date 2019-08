Podívejte se opravdu pořádně. Najdete na fotce samsungu tajný iPhone?

Z úniků chystaných smartphonů se stal nejen koníček, ale u těch nejlepších „únikářů“ i zdroj příjmů. A nebuďme naivní, za některými úniky stojí samotní výrobci. Ti tak jednoduše zaberou mediální prostor na delší dobu, než kdyby novinku pouze představili na sebepompéznější akci.

Na twitterovém účtu „únikáře“ Ice universe se ale objevila fotka, za kterou stěží stojí nějaký výrobce. Jde o fotografii nového Samsungu Galaxy Note 10+, který bude mít premiéru už 7. srpna. I když je telefon překryt folií po „vybalení z krabice“, tak se ukazuje zatím asi nejlépe.

Nenechte se splést poněkud nesouměrnými pruhy v horní části nového samsungu. To jsou pouze ve Photoshopu či jiném grafickém editoru přemalované informace, které by mohly únikáře odhalit. Pozornost věnujte něčemu jinému. Tedy tomu, že tuto fotografií Samsung asi stěží vypustil do světa. I když marketignové triky jsou různé.

Asi už tušíte, že důležitý je telefon, kterým byl Note 10 vyfotografovaný. V odlesku je vidět telefon, kterým by neměl být nikdo jiný než nejprodávanější smartphone současnosti. Tedy jeho nástupce, který bude představen až pravděpodobně v září.

Měl by to být iPhone XR modelového roku 2019. Patrnější je na zesvětlené fotografii v galerii. Jisté to sice není, ale ukazuje na to několik indicií. A to jak samotný tvar telefonu s viditelnými bočními tlačítky, tak uspořádání čoček fotoaparátu ve čtverci v rohu přístroje.

Tak mají mít řešen fotoaparát všechny nové iPhony. Nástupci modelů XS s trojitým fotoaparátem, levnější model XR má mít pouze dvojitý fotoaparát. Mimochodem, obdobně budou mít řešený fotoaparát i nové pixely řady 4 od Googlu.

A asi nejzajímavější indicií je velké kolečko uprostřed horní části smartphonu v odrazu. Buď jde jen o přelepené logu Applu, nebo by mohlo jít o potvrzení jedné ze spekulací. Mohl by to být (asi i tak přelepený) senzor otisků prstů, který má levnější iPhone dostat.

Tedy pouze pro některé trhy. A to především čínský. Uniklá fotografie právě z Číny pochází. Návratem k čtečce otisků prstů se Apple má snažit snížit cenu novinky a udělat ji tak atraktivnější pro největší trh se smartphony. Soustava senzorů pro rozpoznávání obličeje Face ID je totiž drahá.