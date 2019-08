Komu se povede „hacknout“ iPhone, tomu Apple vyplatí milion dolarů

Apple dosud nabízel maximální odměnu za nalezení slabin svého mobilního systému „jen“ 200 tisíc dolarů (asi 4,5 milionu korun). Nyní však v rámci konference Black Hat oznámil šéf bezpečnosti Ivan Krstić zásadní změny. Na podzim kompletně obmění seznam odměn za nahlášení chyb a výrazně zvedne maximální možnou částku až na jeden milion dolarů.

Dostane ho kdokoliv, kdo Applu nahlásí a popíše způsob, jak na bez jakéhokoliv fyzického kontaktu s daným zařízením dostat plně pod kontrolu nejenom aktuální iPhone, ale také další zařízení se systémy iCloud, tvOS, iPadOS, watchOS a macOS.

Až 500 tisíc dolarů pak dostane ten, kdo nahlásí jiné typy možného bezpečnostního ohrožení takových zařízení. Sem patří například prolomení ochrany iPhonu pomocí rozpoznání obličeje majitele či odemknutí zařízení pouze na základě vlastní nainstalované aplikace. Ke každé odměně pak Apple přičte ještě dalších 50 procent, pokud ji objevíte v testovací verzi před ostrým vydáním.

Takto vysoké částky mají samozřejmě své opodstatnění. Není neobvyklé, že za odhalení podobných chyb by zaplatily ještě více jiné soukromé firmy či dokonce státní organizace. Vůbec nejhorším scénářem by pro Apple však byla situace, kdy by někdo s odhalenou chybou šel místo nich za někým, kdo tyto informace hodlá zneužít k ilegálním aktivitám jako například sběru osobních dat. Proto se Apple neostýchá nabízet hackerům takto vysoké částky.