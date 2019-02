Rarita: Značka obrněných telefonů z Německa má i tlačítkový android

Výrobce RugGear dovezl na náš trh hned několik nových kousků, a kdo o značce předtím neslyšel, moc se mu ani nedivíme. Jde v podstatě o dalšího z čínských výrobců, který se zaměřuje na dostupné a odolné telefony. Ovšem tento se prezentuje svým německým původem, propojením „západního a východního“ přístupu. Němci pomáhají zejména se zpracováním a designem telefonů, Čína má na starost výrobu.



Začněme tím nejvíce originálním kouskem, modelem RG160. Ten totiž spojuje tlačítkovou klasiku a dotykovou obrazovku společně se systémem Android. Takových telefonů se dnes moc nevidí a RugGear má bod za originalitu. Nicméně si k našemu údivu výrobce vybral verzi Androidu 4.4.2 KitKat, kterou už nejde označit jinak než archaickou. Chápeme, že pro tak malou obrazovku asi nejsou novější verze už moc stavěné, ale i tak jsme nečekali že se v roce 2019 ještě setkáme s telefonem, který by měl zrovna tuto verzi.

Zbytek výbavy je v souladu s tím, co bychom od odolného telefonu čekali. Má certifikaci IP68 a měl by vydržet pády z výšky až 1,5 metru. Do nadstandardní výbavy se také řadí režim, kdy lze telefon proměnit ve vysílačku v režimu „push to talk“, a to jak přes klasickou mobilní síť, tak pomocí wi-fi.

Vzhledem k tomu, že je to jinak levný mobil (3 tisíce korun), nelze od něj po stránce výbavy čekat zázraky. Dotykový displej má na dnešní poměry miniaturní úhlopříčku 2,4 palců a QVGA rozlišení se 240 x 320 obrazovými body. Základní je i hardware, telefon pohání procesor Mediatek MT6572M a 512 MB operační paměti. Do telefonu se dále vejdou pouze 4 GB dat plus microSD karta. Na rychlé prohlížení internetu telefon také není, chybí mu totiž podpora 4G.

Ve střední třídě má pak RugGear zástupce v podobě modelu RG650. Je to telefon, který opět sází na odolnost díky stupni krytí IP68 a armádní certifikaci MIL-STD-810g. Obrazovka je dále uzpůsobena k ovládání i mokrými prsty nebo v rukavicích. Telefon dále zaujme velkou kapacitou baterie, 4 200 mAh a také extra tlačítkem, které si můžete nakonfigurovat na libovolnou funkci.

Model má čtyřjádrový procesor od MediaTeku (MTK6739WW) a 2 GB operační paměti, 16GB úložiště pro data lze rozšířit paměťovou kartou. Nechybí ani podpora 4G a 5,5palcový HD displej má moderní poměr stran 18:9. Telefon má 8MPix zadní a 2MPix přední fotoaparát. Prodává se za 5 499 korun.

Zmíníme také ještě model RG850, který má stejný stupeň ochrany jako předchozí smartphone (utěsnění proti prachu a vodě, armádní certifikaci), ale nabídne větší displej (úhlopříčka 6 palců) a také o něco lepší výkon a fotoaparát. Prodává se za 9 999 korun.