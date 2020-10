Málo kompromisů a bohatá výbava za osm tisíc. Test Realme 7 Pro

Realme se za poměrně krátkou dobu, kdy figuruje na českém trhu, vyprofilovalo jako zdatný konkurent k zavedeným hráčům. Má velice zajímavé modely nejenom střední třídy, ale i vyšší střední a také pár špičkových kousků. Až s výjimkou té úplně nejvyšší prémiové třídy má Realme vždy v rukávu nějakou odpověď.

Modelová řada „sedmiček“ přímo navazuje na modely 6 Pro a 6 z první poloviny roku. Vedle modelu Pro lze také zakoupit Realme 7, které je o trochu levnější, ovšem nejde jen o výbavou chudšího sourozence, naopak má v některém ohledu i navrch. I přesto je ovšem model s přídomkem Pro tím výše postaveným.



Realme 7 Pro je totiž odpovědí na modely v hraničním úseku mezi střední a vyšší střední třídou. A ačkoliv by se mohlo zdát, že je na střední třídu moc drahý a na tu vyšší střední zase hůře vybavený, zdání klame. Výbavou si právě celkem troufá na onu vyšší střední třídu, byť má oproti ní výrazně lepší cenu.

Povedl se Realme 7 Pro po designové stránce?

Tento smartphone bychom sice neoznačili jako vyloženě kompaktní model, ovšem v ruce i tak působí lépe než celá řada „průměrně velkých“ telefonů. Může za to jednak nižší hmotnost, která je dána zejména tím, že má telefon plastová záda i boky, ale také příjemně zaoblený tvar zad, takže se v ruce dobře drží.

Právě záda telefonu, ačkoliv jsou plastová, se Realme alespoň matnou úpravou povedlo ochránit od extrémního ušpinění otisky prstů, ovšem zároveň jsme i viděli modely, u kterých byl matný povrch v tomto ohledu ještě efektivnější. Záda jsou navíc barevně oddělena tmavším pruhem. Poutavé, ale zároveň ne úplně křiklavé. V balení najdete i silikonový kryt.



Na telefonu najdete dva fyzické porty (USB-C a sluchátkový jack), tlačítko pro aktivaci displeje je na opačné straně od dalších dvou, které slouží pro ovládání hlasitosti telefonu. Samostatnou čtečku otisků prstů není třeba na těle hledat, je totiž ukrytá v displeji.

Jak se nám líbí displej?

Přední straně telefonu vévodí 6,4palcový Super AMOLED displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů. Chráněný je tvrzeným sklem Corning Gorilla Glass 3+ a v základu je na něm nalepena i krycí fólie. Právě zobrazovací technologie je velkou předností displeje tohoto telefonu: telefon má parádní podání barev a nechybí ani technologie Always-On, kdy i „vypnutý“ displej může zobrazovat čas a notifikace.

Displej má dále kapkovitý výřez pro přední kameru, který se nachází v levém horním rohu. Rámečky okolo displeje jsou tenké, brada pod ním je také poměrně úzká. V displeji také naleznete výše zmíněnou optickou čtečku otisků prstů, která je překvapivě rychlá a přesná, za to si Realme zaslouží pochvalu.

Jak už to u různých středních a vyšších středních tříd je obvyklé, nemůžete mít úplně všechno. Proto u modelu Realme 7 Pro chybí rychlejší zobrazovací frekvence, kterou výrobce obdařil paradoxně levnějšího sourozence Realme 7, který má ovšem jen IPS panel bez čtečky otisků. Je to tu zkrátka takové „buď a nebo“.



Nicméně k displeji každopádně jinak nemáme připomínky, jeho jas je velice slušný a barevné podání skvělé. Průstřel pro fotoaparát je drobný a tudíž málo rušivý.



Co výkon a výbava?

Srdcem telefonu je procesor Snapdragon 720G společně s velice slušnými 8 GB operační paměti. Ve výkonnostním testu AnTuTu nám u tohoto modelu vyšlo skóre 281 tisíc bodů, což je velmi slušný výsledek: na podobném místě byly ještě před pár lety top modely konkurenčních značek. Vzhledem k tomu, že Realme obecně cílí na mladé a hráče, můžeme vcelku s jistotou potvrdit, že se telefon nezalekne ani náročnějších her.



Realme 7 Pro naštěstí nekomplikuje situaci vícero paměťovými variantami a je dostupné pouze v jedné: 8/128 GB. Úložiště pro data jde pak dále rozšířit kartou microSD. Díky samostatnému slotu to navíc neomezí ani ty, kteří chtějí zároveň používat dvě aktivní SIM. Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, a ještě připomeneme, že telefon podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby.

Uživatelské prostředí Realme UI do značné míry připomíná čistý Android (zde ve verzi 10), najdete zde tak v základu samostatné menu se všemi aplikacemi po potažení od spodní části obrazovky, ovšem můžete si funkčnost nastavit i tak, aby se vám všechny aplikace ukládaly rovnou na domovské plochy a samostatné menu tak nebylo potřeba. Pozměněný je však vzhled horní roletky pro rychlé volby.



Základní aplikační výbava u Realme 7 Pro je vcelku skromná, byť to také není úplně čistý list papíru. Na funkce jako kompas, nástroj pro údržbu telefonu či aplikaci počasí jsme si už celkem zvykli. Vedle toho je tu pak třeba kancelářský balíček WPS Office, speciální herní režim pro optimalizaci výkonu a ovládání notifikací nebo aplikace Facebooku.

Co je tak výjimečného na baterii?

Nepochybně hlavní předností telefonu je jeho 65W rychlé nabíjení. Takové jsme sice už u pár modelů Realme viděli, ovšem stále je natolik výjimečné, že jej musíme znovu pochválit. A to platí dvojnásob, když ho najdeme u takto levnějšího telefonu.



Samotný akumulátor má 4 500 mAh, což je spíše už taková běžnější kapacita, byť stále chvályhodná. 65W nabíjení si můžete hned vyzkoušet, adaptér totiž najdete v balení a není tak třeba nic dokupovat. Z nuly se dostanete během pěti minut nabíjení na asi 15 procent kapacity, 10 minut postačí na víc než 30 procent. Po dvaceti minutách jste už na 55 procentech a po půl hodině už máte baterii nabitou z 75 procent. Plnou kapacitu sice výrobce slibuje už na 35 minutách, z našeho testování však vyplynulo že reálně budete „do plna“ nabíjet spíše necelých 45 minut.

Výdrž telefonu na jedno nabití se pohybuje v rozmezí celkem obvyklého jednoho až dvou dní, ale právě díky rychlému nabíjení je to přeci jen o něco jednodušší přijmout. Stejně jako kdykoliv jindy však připomínáme, že výdrž baterie je relativní v závislosti na intenzitě používání.



Jak Realme 7 Pro fotí?

Sestava zadních fotoaparátů čítá hlavní senzor s rozlišením 64 Mpix (světelnost f/1,8), dále 8Mpix širokoúhlý senzor a dvojici 2Mpix fotoaparátů, jeden monochromatický pro lepší portrétní vlastnosti a druhý pro focení makrosnímků. Čelní fotoaparát má pak rozlišení 32 Mpix.

Výrobce opět tak trochu vsadil na fakt, že čtyři fotoaparáty budou na papíře vypadat lépe než dva, byť fakticky jen je reálně využijete. Portrétní fotoaparát je často jen takové pozlátko, které se dá v mnoha případech nahradit kvalitním softwarem či laserovým senzorem. Makro snímač je takovým podivným trendem poslední doby, který právě nahání počty zadních fotoaparátů, ale reálné využití je prakticky zanedbatelné.

Zato hlavní fotoaparát tento marketingový chyták celkem obstojně kompenzuje. Musíme uznat, že v této cenové kategorii je Realme 7 Pro co do kvality fotografií docela pracant. Vlastně i po stránce hlavního fotoaparátu nám přijde, že se právě snaží podrazit nohy jiným dražším konkurentům z vyšší střední třídy.

Fotografie pořízené hlavním snímačem jsou tak nejenom dobře ostré, ale mají také dobré podání barev (které nejlépe vynikne právě na AMOLED displeji) i kontrastu. Na redukci šumu při zhoršených světelných podmínkách se pak vyplatí aktivovat režim Noční scéna, který patří k těm povedenějším, co jsme u mobilů mimo prémiovou třídu mohli vidět.

Zato širokoúhlý fotoaparát žádné terno není, lepších výsledků dosáhnete jen za opravdu příznivého světla, a i v takovém případě se dá na snímcích zaznamenat zvýšená chromatická aberace. Obecně se dá říci, že zkrátka levnější širokoúhlé fotoaparáty nedosahují zdaleka tak dobrých výsledků jako ty hlavní. Realme 7 Pro je tomu dalším z mnoha důkazů.



Mám si Realme 7 Pro koupit?

Musíme potvrdit, že Realme našlo způsob, jak ukázat konkurentům z vyšší střední třídy, že to jde i levněji. Jistě, chybí nám při jeho používání onen prémiový pocit, kterým některé jiné modely disponují, ale jinak mu vlastně nemáme moc co vytýkat. Drobným rýpnutím může být fakt, že už i v této cenové hladině se začínají objevovat 5G modely, to ovšem Realme 7 Pro neumí.



Telefon má jinak skvělý displej, kterému chybí opravdu jen ona moderní rychlejší obnovovací frekvence, a dostatečně výkonný hardware s bohatou operační pamětí. Fotoaparát sice sází hlavně na kvalitnější hlavní senzor, ale to může spoustě uživatelů zcela stačit. No a třešničkou na dortu je pak nekompromisně rychlé nabíjení, které předčí i mnohé modely z prémiového segmentu.



Hlavním konkurentem je Xiaomi Redmi Note 9 Pro, které má téměř identickou výbavu a vyjde na stejné peníze. Odlišuje se snad jen větším, zato méně kvalitním displejem a také trochu vyšší kapacitou baterie, ovšem s pomalejším 30W nabíjením.



Ovšem za příplatek 500 korun už tomuto realme konkuruje také Xiaomi Mi 10 Lite, které navíc díky modernějšímu procesoru disponuje i podporou 5G sítí. Má ovšem menší baterii a rozlišení fotoaparátu. Většina ostatní konkurence pak na bitvu mezi Realme a Xiaomi citelně ztrácí.