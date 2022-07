Z kufříkového smartphonu se vyklubal stylový mobil pro hráče

Realme představilo speciální edici modelu GT 2 Explorer Master. V podstatě se potvrdily všechny dřívější informace, přesto telefon dokázal překvapit. Na to, že je to především designový kousek, má také ambice uspokojit hráče mobilních her.