Co se vejde do smartphonového kufříku? Test Realme GT Master Edition

Když se někdy objeví speciální edice již vydaného smartphonu, povětšinou se dá očekávat vylepšení hardwaru společně s vyšší cenou. Model Realme GT Master Edition přesně takový dojem vyvolává už svým názvem: oproti sourozenci Realme GT je to tedy nějaká „mistrovská edice“ s bohatší výbavou? Opak je ovšem pravdou.

Tento model si sice hraje na designově vytříbenější variantu, jinak však po stránce výbavy dělá oproti Realme GT více kompromisů. To se ovšem zároveň pozitivně projevuje i na ceně. V dnešní recenzi si tedy jednak představíme tento model a také odpovíme na otázku, zda má smysl pár tisícovek na této „mistrovské edici“ ušetřit, či nikoliv.



Bude se mi telefon líbit?

Pokud vás baví originální designové kousky, budete s modelem Realme GT Master Edition nejspíše spokojeni – tedy alespoň s jednou z jeho barevných variant. Tu jsme totiž dostali na recenzi a oproti zbylým dvěma, které mají zkrátka jen „nudný“ design s hladkými jednobarevnými zády, je totiž tato šedá verze pokryta veganskou kůží s vzorem připomínající cestovní kufr.

Upřímně vzhledem k tomu, že se ona kožená varianta prodává za stejné peníze jako zbylé dvě lesklé (černá a bílá), nevidíme moc důvodů, proč si pořizovat nějakou jinou. Telefon je díky tomu už na pohled zajímavější, na dotek i příjemnější. Boky sice kryje lesklý plast, což naopak na pocitu prémiovosti trochu ubírá, ale stále je to designově velice zajímavý telefon.

Záda se díky koženému povrchu tolik nešpiní od otisků prstů a jsou celkem vkusně vyvedena, mají na sobě malé logo výrobce a podpis designéra. Jinak zde najdete už jenom klasickou sestavu třech zadních fotoaparátu v modulu, který má lesklý povrch. Telefon je příjemně lehký (180 gramů) a nemyslíme si ani, že je se svými rozměry 159,2 mm × 73,5 mm × 8.,7 příliš přerostlý.

Jak se povedl displej?

Realme GT Master Edition se může chlubit 6,43" Super AMOLED displejem s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Stejný displej najdete také u sourozence Realme GT. Po stránce maximálního jasu i provedení barev nemáme moc výhrad. Navíc disponuje 120Hz obnovovací frekvencí, což zajistí plynulé animace a pohyb obrazu například ve hrách.



Navrch si připočtěte i do displeje integrovanou čtečku otisků prstů (během testování byla spolehlivá a rychlá) či moderní průstřel pro selfie fotoaparát a zkrátka zde není moc co vytýkat. Je to moderní displej, který se drží všech současných trendů a pokud na tento model přecházíte z nějakého staršího, pak se vám jistě zalíbí.

Co výkon a výbava?

Zde je první aspekt výbavy, kde se Master Edition liší od svého lépe vybaveného sourozence. Místo špičkového procesoru zde najdete totiž „jen“ vyšší střední třídu v podobě čipu Snapdragon 778G s podporou sítí páté generace. Na dnešní poměry je to stále perfektně dostačující čip, který vám nejenom zajistí do budoucna podporu rychlých sítí, ale i s ním si dlouho vystačíte, co se týče třeba náročnějších her.

Na výběr máte dvě paměťové varianty, které se liší jak objemem operační paměti, tak i úložiště pro data. Ta slabší (a levnější) nabídne 6/128 GB, ta lepší pak 8/256 GB. Bohužel Master Edition převzal stejný neduh od svého sourozence v podobě chybějícího slotu na paměťovou kartu, takže úložiště pro data zkrátka nevylepšíte. Otestovali jsme na výkon právě onu 8/256GB variantu a ve výkonnostním testu AnTuTu nám vyšlo skóre velice slušných 520 tisíc bodů, což jen potvrzuje, že se o nedostatek výkonu skutečně bát nemusíte (byť ke špičce to má přeci jen ještě daleko).

Fyzická konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak i sluchátkový jack, v bezdrátové najdete podporu sítí páté generace, Bluetooth 5.2 a NFC (včetně plateb). Jak už jsme zmínili, čtečka otisků prstů je schovaná pod displejem.



Žádné překvapení zde nenajdete ani po stránce systému. Opět se setkáváme s Realme UI 2.0 jehož základem je operační systém Android 11. Je to v zásadě čisté uživatelské prostředí, byť zde najdete pár pozměněných prvků oproti základní verzi systému, jako je třeba upravené menu s rychlými volbami (horní roletka).



Po stránce předinstalovaných aplikací se model Master Edition oproti svému sourozenci trochu polepšil, aplikačního balastu celkem ubylo. Nad rámec základní výbavy a Google aplikací zde najdete čistič telefonu, herní režim, střižnu videí, správce domácích zařízení a aplikace pro Netflix, Facebook, LinkedIn, kancelářský balíček WPS Office a hru PUBG. Mohlo by to být lepší, ale už jsme v rukou měli zbytečnými aplikacemi podstatně více napěchované telefony.

Co výdrž baterie?

Realme i v tomto případě sáhlo po parádně rychlém 65W nabíjení, ovšem kapacita baterie oproti sourozenci Realme GT lehce ubyla. Akumulátor nabídne 4 300 mAh, což je o 200 mAh méně než v případě zmíněného sourozence. Paradoxně to přispívá k ještě o něco rychlejšímu nabití do plné kapacity, které trvá asi 33 minut.

Výdrž Realme GT Master Edition se dá označit jako průměrná, stejně jako v mnoha jiných případech očekávejte něco mezi jedním až dvěma dny provozu v závislosti na tom, jak moc intenzivně telefon využíváte. Rychlé nabíjení každopádně uleví starostem, už pár minut na nabíječce se znatelně promítne do následné výdrže.

Jak Realme GT Master Edition fotí?

Zde si není moc s čím lámat hlavu, fotoaparát Master Edition je totiž zcela stejný jako u Realme GT. Znovu tedy připomeneme, že výbava s ohledem na cenu i konkurenci není příliš oslnivá: hlavní senzor má rozlišení 64 Mpix, světelnost f/1,8 a není opticky stabilizovaný. Pomáhá mu už jen 8Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 119 stupňů) a 2Mpix makrosenzor, který je zde v podstatě do počtu.



Zcela bez obalu: je to zkrátka poměrně průměrný fotoaparát typický pro modely střední třídy. U hlavního senzoru se nám opět zdá, že to trochu přehání se saturací barev a po stránce ostrosti a detailů je to zkrátka takový šedý průměr. Na poměry užití pro sociální sítě a zobrazení na malé obrazovce mobilu to však zcela dostačuje.

Širokoúhlý senzor to také s barvami moc neumí, stejně tak jako s nedostatkem světla. Moc to nezachraňuje ani noční režim, i když za šera nebo v noci se na něj přepnout rozhodně vyplatí. Další režimy zahrnují třeba profesionální s úpravou různých parametrů fotografie, makro režim, který funguje úplně stejně dobře, jako kdyby zde pro něj byl samostatný senzor, nebo třeba trochu záhadný režim Ulice, který využívá elektronické stabilizace obrazu při focení momentek.

Mám si Realme GT Master Edition pořídit?

Rozdíl v ceně mezi výkonnějším modelem GT a odlehčeným GT Master Edition jsou tři tisíce korun. Zatímco „gétéčko“ v základní paměťové variantě seženete za 11 999 korun, Master Edition se prodává za 8 999 korun, potažmo 10 499 korun v případě 8/256GB varianty. Telefony jsou si v zásadě velice podobné, až tedy na výkon a nepatrný pokles kapacity baterie.

Příplatek třech tisíc korun tak na jednu stranu působí stále docela strmě: v obou případech jde o výkonné modely, jen jeden má zkrátka ještě o dost rychlejší procesor. Záleží tedy hlavně na tom, zda chcete na mobilu hrát hodně her a více se pojistit do budoucna s tím, že očekáváte, aby mobil vydržel alespoň tři, čtyři roky. I v takovém případě však nebude úplná hloupost dát šanci levnějšímu modelu.

Jinak dostanete mobil, který má skvělý displej, parádně rychlé nabíjení a celkem pohodový systém. Líbí se nám také onen „kufříkový“ design u šedé varianty s umělou kůží. Jedinou nevýhodou je tak celkem nevýrazný fotoaparát.



Konkurence zde však rozhodně nechybí. Aktuálně „z domácí stáje“ lze pořídit za velice podobnou cenu třeba loňský OnePlus 8 s lepším procesorem i fotoaparátem, ovšem také s pomalejším nabíjením. Naopak lepší procesor a ještě větší baterii nabídnou třeba Motorola G100 a Poco F3, a to za příplatek pouhé tisícikoruny. Fotit budou tyto telefony velice podobně.