Raketové nabíjení a mikroskop. Realme má první opravdový top model

Realme je značka z roku 2018, takže extrémně mladá. Ale nezačínala od nuly: spolupracuje se značkou Oppo (nebo jí dokonce patří, i když se prezentuje jako zcela samostatná a navenek zcela samostatně vystupuje). Primárně je to výrobce cenově výhodných přístrojů v low-endovém segmentu a ve střední třídě. I když už loni se pokusila zamířit výš s modelem GT 5G, tak do prémiového segmentu se dostává poprvé až nyní s nástupcem GT 2 Pro.

Pro Realme je to vlajková loď, s kterou se bude chlubit, ale zřejmě od novinky nemůže očekávat závratná prodejní čísla. V prémiovém segmentu je nováčkem a chytit se v něm proti lídrům Samsungu a Applu je velký oříšek i pro ostřílenější matadory.

Realme telefon pro čínský trh představilo už začátkem ledna, Evropa si musela počkat na veletrh MWC v Barceloně, který se v tradičním termínu koná po třech letech. Dva minulé ročníky výrazně ovlivnila pandemie covidu, v roce 2020 veletrh vůbec nebyl a loni jen v osekané podobě v atypickém letním termínu.

Na tiskové konferenci, která se konala přímo v hale barcelonského výstaviště, představilo Realme hned dva nové modely, vedle verze Pro i základní Realme GT 2. To je však telefon jiné kategorie a proto se mu budeme věnovat samostatně. Stejně tak se budeme samostatně či u kolegů na Technetu věnovat novým televizím (jedna se v Česku prodávat bude), sluchátkům a notebookům.

Mimochodem, Realme je sice čínská značka, ale velmi silné slovo má v Indii, kde jsou i její vývojové kanceláře. A Indové jsou i v globálním vedení firmy včetně šéfa mimočínských operací Madhava Shetha, takže na pódiu se střídali s evropskými pracovníky značky.

Loni si Realme s GT 5G vyzkoušelo kategorii co nejvíce výkonu za co nejnižší částku. To je v podstatě doména čínských značek, které se snaží nabídnout smartphone s aktuálně nejvýkonnějším procesorem za výhodnou cenu. GT 5G to ozvláštnilo i neobvyklým krytem žluté verze telefonu.

Eko kryt a povedený design

Novinka na první pohled tak nápadná není, prodávat se bude v bílém, černém nebo světle zeleném provedení. Především matné světle zelené provedení se nám opravdu líbí. V obou případech je kryt vyrobený z ekologického a recyklovaného materiálu. Kdo si potrpí na výrobky se sníženou uhlíkovou stopou, má zde jasného favorita. I obal by totiž měl být vyrobený z ekologického materiálu. Na druhou stranu, krabička je velmi velká, konkurence nacpe telefon do polovičního obalu.

Silné stránky GT 2 Pro jsou: procesor, displej, nabíjení a zajímavá sestava hlavního fotoaparátu. Začít můžeme u displeje, což je AMOLED panel s WQHD+ rozlišením, tedy velmi vysokým. Maximální obnovovací frekvence je 120 Hz a panel má úhlopříčku 6,7 palce. Samozřejmostí je vysoký jas i kontrast.

Výkon na maximum

Výkon zajišťuje to aktuálně nejlepší, což je Snapdragon 8 gen 1 od Qualcommu. Operační paměť má kapacitu 12 GB, plus jsou zde další 3 GB virtuální operační paměti. Uživatelského místa je 256 GB, tedy opět dost. Uvedená konfigurace bude v prodeji na českém trhu, jinde se mohou prodávat konfigurace jiné, vyšší i nižší.

Hlavní fotoaparát má poněkud nezvyklou sestavu. Hlavní čip je od Sony a je to oceňovaný IMX766. Rozlišení je 50 Mpix a je zde optická stabilizace. Druhý širokoúhlý senzor má taktéž rozlišení 50 Mpix a optika před ním má neobvykle široký záběr 150 stupňů. Třetí snímač není teleobjektiv ale je to opět velmi neobvyklý mikroskopický snímač. Zaostřuje už od půl centimetru a zvětšení je dvacetinásobné. Vpředu je pak 32Mpix kamerka.

V telefonu jsou dvě baterie s celkovou kapacitou 5 000 mAh. Nabíjení je 65W, tudíž bleskurychlé. Výrobce slibuje plné nabití za 33 minut. Chybí naopak bezdrátové a reverzní bezdrátové nabíjení. Telefon má stereofonní reproduktory a dva mikrofony.

Není to levný telefon

Standardní cena je 19 999 Kč, což je slušná suma, ale rozhodně žádné podbízení se. Realme pro zahájení prodeje připravilo akční cenu 18 499 Kč, což je logicky lákavější nabídka. Jenže konkurence je v top segmentu velká a přestože nové samsungy řady Galaxy S22 začínají na o něco vyšší částce, tak různé obvyklé slevy a akce mohou základní S22 dostat pod cenu novinky Realme.

Navíc zde jsou i přímí čínští konkurenti. Téměř současně s Realme GT 2 Pro se začne prodávat Motorola Edge 30 Pro. Cena stejná, výbava velmi velmi podobná. Motorola trochu ztrácí na displeji a ani ona nemá teleobjektiv. Ale disponuje bezdrátovým rychlonabíjením včetně reverzního, které se bude hodit pro doplňkový aktivní stylus, který se nosí v dedikovaném pouzdře a dobíjí se s telefonu.