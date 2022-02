S foťákem pomohl Hasselblad a MariSilicon. Oppo chystá špičkový stroj

Oppo patří mezi největší světové výrobce mobilů, aktuálně je to světová čtyřka. Na českém trhu však působí velmi krátce, odstartoval loni nazačátku léta. Proto se na český trh dostaly zatím jen nižší modely, vrcholná řada Find X v podobě loňského modelu X3 zatím ne. Ta příští by se však i v Česku prodávat měla.

Novinka se bude jmenovat Find X5, což znamená, že Oppo vynechá v Asii neoblíbenou číslici čtyři. To je však jen detail, podstatné jsou parametry telefonu. Unikly už stejně jako design. Podle obrázků bude telefon v prodeji ve dvou barvách: bílé a černé. Design je povedený, zaujme především tvar fotomodulu na zádech, který čistě vystupuje z těla krytu.

Fotoaparát má také být hlavním lákadlem novinky. Jelikož Find X5 bude luxusní telefon nejvyšší třídy, tak zde nenajdeme zbytečný makro snímač, ale tři potřebné: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Je možné, že všechny tři snímače budou mít optickou stabilizaci, potvrzená je u dvou z nich a překvapivě to není teleobjektiv.

Oppo totiž vsadilo na dvojici stejných oceňovaných snímačů Sony IMX776 s rozlišením 50 Mpix. Jeden pro hlavní snímač a druhý pro širokoúhlý. Světelnost má být f/1.7 a f/2.2 a na vývoji se podílela slavná značka Hasselblad. To je producent velmi drahých profesionálních fotoaparátů, ale s mobily si začal Hasselblad už v roce 2016, kdy se podílel na neobvyklém přídavném fotomodulu pro Motorolu.

Rozlišení snímače teleobjektivu bude 13 Mpix a hybridní zoom nabídne až pětinásobné přiblížení. Oppo si pro fotoaparáty vymyslelo vlastní procesor pro zpracování obrazu. Jmenuje se MariSilicon X a představilo jej loni na podzim. Detaily najdete zde.

Displej telefonu bude mít vysoké rozlišení WQHD, úhlopříčku 6,7 palce a bude využívat technologii LTPO AMOLED. Displej bude podporovat 10bitové HDR a maximální obnovovací frekvenci 120 Hz. V bocích pak bude zahnutý a bude zahrnovat čtečku otisků.

O pohon se postará zřejmě to nejlepší, co bude letos k dispozici a to procesor Snapdragon 8 gen 1. Úniky uvádí 12GB operační paměť a 256 GB pro uživatelská data. Ale jestli to bude základní varianta, to zatím jasné není a spíš výrobce nabídne i levnější kombinaci pamětí.

Dobrou zprávou je, že telefon bude odolný, má splňovat normu IP68. Tělo přístroje bude kombinovat hliník a sklo. Baterii s kapacitou 5 000 mAh bude možné nabíjet až 80 W. V těle přístroje budou stereofonní reproduktory.

Vedle verze Pro uvede Oppo i základní Find X5. Ten se bude lišit primárně slabší sestavou fotoaparátu. Design však bude téměř stejný. Premiéra obou modelů by měla proběhnout na konci února v rámci veletrhu MWC v Barceloně.