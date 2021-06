Další nová značka na českém trhu. Možná ani nevíte, že tu nebyla

Ze všech stále ještě relativně mladých a obchodně poměrně agresivních čínských značek se Oppo profiluje jako ta nejprémiovější. Řeč je o sestavě značek Oppo, Vivo, Realme a OnePlus, které máme spojeny s čínským koncernem BBK Electronics, ale které v poslední době silně prohlašují, že jsou na sobě nezávislé.



Jak moc propojené jsou, či nejsou, to jen tak nezjistíme, nicméně v poslední době je docela vidět, že se firmy snaží odlišit nejen svými produkty (telefony tak nejsou vzájemné kopie), ale také obchodní strategií. A tak OnePlus míří na internetovou generaci a uživatele, kteří mají rádi moderní techniku, Realme zase nepokrytě útočí cenou.

Nedávno do Česka vstoupila i značka Vivo, ta se soustředí řekněme na dobrou hodnotu za dané peníze a zároveň nějaké ty inovace. A teď tedy přichází i Oppo, firma, která je z hlediska inovací obecně ještě ambicióznější než Vivo. Zároveň chce nabídnout prémiový design.

Firma založená v roce 2004 (mobilní telefony vyrábí od roku 2008) vstoupí na český trh se smartphony modelové řady Oppo Reno5, ze začátku by mělo konkrétně jít o dva modely střední třídy. Tím prvním je Reno5 5G, který již máme v redakci k dispozici a brzy vám jej představíme samostatně. Druhým pak bude ještě jeden levnější model. Dříve se u nás smartphony Oppo daly občas sehnat, ovšem neoficiální cestou.



O cenách, stejně jako přesném datu zahájení prodeje, zatím české zastoupení mlčí, nicméně z nám dostupných informací vyplývá, že rozhodně nebudou nízké. Firma vnímá Reno5 5G třeba jako konkurenta pro povedený Samsung Galaxy A52 v jeho 5G verzi a zdá se, že Oppo dokonce nemusí být levnější než Samsung. A52 5G oficiálně vyjde na 11 tisíc korun, ale ve slevových akcích, které Samsung pořádá téměř neustále, ho lze momentálně pořídit o dva tisíce korun levněji.

Zákazníky si tedy Oppo nebude od počátku kupovat cenou, chce si budovat skutečně image prémiového výrobce. Tu chce podpořit zdůrazňováním technických inovací, na kterých u značky pracuje čtvrtina z celkem 40 tisíc jejích globálních zaměstnanců. Firma má šest výzkumných institutů a čtyři výzkumná centra a v následujících třech letech chce do výzkumu investovat 7,2 miliardy dolarů (asi 155 miliard korun).

Co se praktického dopadu inovací na uživatele týče, firma inzeruje hlavně kvalitní fotoaparáty svých přístrojů a super-rychlé nabíjení SuperVOOC s výkonem až 65 W. Jde o zajímavé přednosti, na druhou stranu to není nic, za čím by nešla i konkurence (a často i z oněch „vlastních řad“). Každopádně Oppo je s danou strategií globálně úspěšnou značkou, v globálních prodejích se pohybuje kolem čtvrté pozice a na některých trzích je na tom ještě lépe. I v Česku by se tedy značka uchytit mohla.