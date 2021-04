Špičkový smartphone hlavně pro ty, kteří značce fandí. Test OnePlus 9 Pro

Zatímco na české poměry se toho pro značku OnePlus změnilo od loňska více než dost (oficiální vstup na tuzemský trh), co se samotných smartphonů týče, je letošní generace v podstatě přesně tím, čím byla i loni. Máme tu opět dva nové telefony: „běžnou“ a „Pro“ verzi, přičemž jejich ceny odpovídají poměrně klasickému prémiovému segmentu. Změny se odehrávají hlavně po stránce hardwarové výbavy a fotoaparátu.



Dnes si prohlédneme špičku nabídky v podání modelu OnePlus 9 Pro. Ten si (společně se svým sourozencem) vysloužil poměrně velkou pozornost ještě před oznámením, když se provalilo, že výrobce spolupracuje na optimalizaci fotoaparátu s legendárním švédskou značkou Hasselblad. A je tomu skutečně tak, logo tohoto výrobce najdete na zádech telefonu. Ale stačí to spolu s hardwarovou evolucí k úspěchu? Na to se pokusíme odpovědět.



Bude se mi OnePlus 9 pro líbit?

Hned na úvod sekce o designu musíme upozornit, že výběr barevné varianty je v případě, že si rovnou telefon nehodláte obléknout do krytu, zásadnější než u spousty konkurentů. K dispozici jsou tři barvy: zelená, černá a stříbrná. A zatímco první dvě mají matnou úpravu, námi testovaná stříbrná je lesklá a upravená tak, že část zad můžete použít jako zrcátko.

My neskrývavě fandíme matným úpravám a cokoliv, co má tendence se ihned ušpinit od otisků prstů, za nás nevypadá až tak dobře. A to je případ stříbrné varianty modelu 9 Pro, která se tento styl alespoň snaží ozvláštnit „zamlženou“ úpravou horní poloviny zad. Výsledkem je i tak ohromný lapač otisků prstů, a pokud vám to nevyhovuje, určitě se poohlédněte spíše po dvou zbylých barevných provedeních.

Telefon je stejně jako loňský model 8T stále příjemně tenký, tvrzené sklo na obou stranách na bocích obepíná kovový rámeček. V balení najdete také silikonový kryt. Modul s fotoaparáty na zádech je větší a vystouplejší než loni, ovšem i tak je to oproti jiným konkurentům stále decentně pojat. OnePlus 9 Pro je také utěsněný proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68.



Na boku tradičně nechybí speciální tlačítko pro přepínání telefonu do tichého režimu a z fyzických konektorů je zde jen USB-C. Pokud se o telefon staráte, je to nepopiratelně designově čistý kousek, který vzhledem k jeho ceně raději obalíme nějakým krytem. Zajímavý byl například kevlar evokující kryt v rámci novinářského balení.



Jak si vede displej OnePlusu 9 Pro?

Po stránce parametrů je displej novinky na samotné špičce a ani si moc nedovedeme představit, jak víc by jej OnePlus ještě mohl „nabušit“, vyjma opravdu revolučních schopností. Výčet parametrů obsahuje AMOLED panel s úhlopříčkou 6,7 palců, na kterém najdete QHD rozlišení (1 440 x 3 216 pixelů) a adaptivní 120Hz obnovovací frekvenci.

Nechybí čelní průstřel v levém horním rohu pro selfie fotoaparát. Boky displeje jsou zaoblené, což je další trochu stereotypní známka „prémiovosti“, byť mnoho uživatelů by raději dalo přednost plochému displeji.

Pod displejem se nachází optická čtečka otisků, která má poněkud nezvyklé umístění skoro až u jeho spodního okraje. Palec tak budete muset při každém odemykání telefonu vykrucovat o něco více, než je obvyklé. Není to nic, na co by si člověk nezvykl, jen nás zaráží, že to někomu přišlo jako dobrý nápad už ve fázi vývoje.



Displeji však až na nízko posazenou čtečku otisků není moc co vytýkat. Možná si můžeme rýpnout, že konkurence už sahá u prémiových modelů po aktuálně nejlepším tvrzeném skle Gorilla Glass Victus, zatímco u tohoto telefonu je obvyklejší Gorilla Glass 5. Nicméně smolný pád na zem může být fatální pro obě varianty.

Co výkon a výbava?

U OnePlusu 9 Pro není po stránce výkonu (stejně jako u všech ostatních top modelů značky) příliš co řešit. Vybaven je aktuálně nejvýkonnějším procesorem od Qualcommu, tedy Snapdragonem 888, společně s 8, nebo 12 GB operační paměti. Podpora 5G je samozřejmostí. Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme naměřili 769 tisíc bodů, což je dost na to, aby patřil mezi nejvýkonnější smartphony na trhu.



K dispozici je dále buď 128, nebo 256 GB prostoru pro data. Jako obvykle chybí podpora paměťových karet. U první paměťové varianty možná po čase používání budete muset uživatelská data sem tam promazat, ta vyšší je podle nás stále víc než dostatečná i bez možnosti dodatečného rozšíření. Telefon má sloty na dvě SIM (z každé strany šuplíčku jedna). Konektorovou výbavu tvoří pouze výše zmíněné USB-C, v bezdrátové nechybí NFC, které můžete používat i pro mobilní platby (Google Pay).



OnePlus používá vlastní uživatelské prostředí Oxygen OS, v tomto případě ve verzi 11. To je postaveno na Androidu 11. Jde však v podstatě o čistý operační systém Googlu s jen drobnými úpravami a velkou mírou volnosti pro uživatelské přizpůsobení grafiky: například typ ikonek, typ animace pro odemykání telefonu a podobně. Právě proto jsou oneplusy po mnoho svých předchozích generací populární mezi smartphonovými geeky. Mají nejblíže k onomu čistému systémovému zážitku s drobnými vylepšeními a velkou mírou možnosti vlastního zásahu do podoby systému.

Nad rámec té nejzákladnější aplikační výbavy však u modelu 9 Pro najdete i několik drobností navíc. Je zde komunitní aplikace pro přístup na fórum, Netflix či YouTube Music. Jinak je telefon v podstatě čistým listem papíru a můžete si jej přizpůsobit zcela podle sebe. Vedle domácí plochy najdete asistenta od Googlu, kde se vám zobrazuje přehled denních zpráv, počasí a další.

Co výdrž baterie?

Po zkušenostech od předchozích modelů bychom nečekali nic jiného než opětovný důraz na bleskové nabíjení. Znovu tu máme rekordy trhající 65W rychlonabíjení, baterie telefonu disponuje 4 500mAh kapacitou, což je zcela přijatelná hodnota. A nechybí ani možnost telefon bezdrátově nabíjet, se speciální nabíječkou to jde s výkonem až 50 W.



Rychlé nabíjení si užijete s přibalenou nabíječkou a do plné kapacity telefon nabijete za úžasných 29 minut. OnePlus toho opět docílilo díky důmyslnému faktu, že telefon má dva zabudované akumulátory (každý s kapacitou 2 250mAh), které se nabíjí plnou rychlostí současně.

Už za pět minut nabíjení se dostanete na 25 procent kapacity, za deset minut se blížíte k její polovině. Je opravdu osvobozující pocit nemuset na nabití telefonu čekat příliš dlouho, když třeba náhodou pospícháte a máte jen pár minut k dobru. I chvilka na nabíječce může představovat znatelný rozdíl.



Samotná výdrž telefonu je druhá věc a zkrátka se nedá popsat jinak než jako obvyklá, očekávatelná. Vybít se vám jej povede při poměrně standardní zátěži zhruba po jednom dni, což je něco, co píšeme pomalu u každého prémiového modelu, který neklade důraz na extrémní výdrž.

Jak OnePlus 9 Pro fotí?

A ke slovu se konečně dostává Hasselblad. To je ono velké eso v rukávu, na kterém OnePlus v podstatě postavil marketing dvojice nových modelů. Mnoho lidí se ptá, jak moc je reálně spolupráce těchto značek poznat a jestli to není opět jen spíše lákavá nálepka, stejně jako tomu bylo v mnoha jiných případech spolupráce mezi těmito dvěma odvětvími. A bohužel musíme konstatovat, že se fotografický zázrak spíše nekoná.

Širokoúhlý záběr

Širokoúhlý záběr

Telefon má na zádech celkem čtyři fotoaparáty. Hlavní je 48Mpix senzor Sony IMX789 se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Paradoxně ještě větší jemnost nabídne 50Mpix širokoúhlý snímač od IMX766 se světelností f/2,2. Širokoúhlý snímač slouží i k zachycení makrosnímků, ostří už na vzdálenost čtyř centimetrů. Do třetice tu máme telefoto objektiv s trojnásobným optickým přiblížením a až třicetinásobným digitálním. Jeho rozlišení je 8 Mpix a světelnost f/2,4. Čtvrtým do party je dvoumegapixelový monochromatický fotoaparát.



Standardní záběr

Standardní záběr

Hasselblad specialitou je jednak barevná kalibrace fotek a softwarový „Hasselblad profesionální režim“, který nabídne vedle manuálního ovládání nejrůznějších hodnot jako je ISO, čas závěrky, vyvážení bílé a další také možnost zachycovat snímky v režimu 12bit RAW s více daty o barvách. Po stránce videa máte možnost natáčet v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, nebo ve 4K a až 120 snímcích za sekundu. Nechybí ani specializovaný noční režim pro video Nightscape 2.0.



Optické přiblížení

Optické přiblížení

Na fotografické schopnosti telefonu můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Pokud jej máme hodnotit čistě v kontextu konkurence a možností, které smartphonový trh má, pak si OnePlus 9 Pro nevede vůbec špatně. Snímky pořízené telefonem mají konzistentní kvalitu napříč všemi třemi senzory, přičemž zde najdete opravdu výborný širokoúhlý fotoaparát, který je zatím u spousty jiných modelů spíše jen sekundární funkcí. Zde se s ním ovšem dá opravdu vyhrát a je radost s ním fotit: snímky jsou ostré, dobře zvládají opravovat optická zkreslení při takto širokém záběru.

Hlavní fotoaparát podává velice důstojné výsledky, a to i při použití nočního režimu, kde se předchozí generace příliš nevyznamenala. Naopak spíše slabší je opticky přiblížený snímač, který navíc vůbec nepodporuje použití nočního režimu. Za dobrého světla se nemusíte bát obraz přibližovat, v noci na to ovšem zapomeňte.

Druhý úhel pohledu je, že se na model díváme jako na „Hasselblad mobil“. Žádná fotografická revoluce se bohužel neděje, slavná značka pomohla OnePlusu fotoaparát spíše vyladit a přidala vlastní designové prvky jako typické oranžové tlačítko a funkce po stránce softwaru. V jádru je to však stále poměrně klasický „smartphonový foťák“, který má svoje limity.



Mám si OnePlus 9 Pro pořídit?

Původně se značce OnePlus říkalo „zabiják top modelů“, protože dovedla nabídnout lepší výbavu za méně peněz. To už však po několik generací neplatí: oneplusy jsou naopak poměrně typickými prémiovými telefony, čemuž odpovídá i cena modelu 9 Pro: 24 299 korun za 8/128GB variantu.

OnePlus 9 Pro dělá hromadu věcí správně. Má skvělý displej, výborný hardware, úžasně rychlé nabíjení a jeho fotoaparát obstojí ve srovnání s většinou konkurentů. Příznivci ocení skvělé uživatelské prostředí OxygenOS. Pokud jste jedním z nich a aktuálně vlastníte nějaký model z předchozích generací, pak budete z modelu 9 Pro nadšeni.

V aktuálním přetlaku na trhu nejenom prémiových modelů, ale i těch z vyšší střední třídy, však existuje daleko více možností, jak mít „více výbavy za méně peněz“. A nemusíme chodit ani ke konkurenci. Třeba takový OnePlus Nord stojí méně než polovinu ceny modelu 9 Pro a přitom u něj dostanete prakticky stejnou porci uživatelského komfortu i řadu prémiových specifikací.



OnePlus 9 Pro je pro běžného zákazníka mimo stálou základnu příznivců této čínské značky patrně jen dalším poměrně drahým smartphonem. Sice v některých ohledech (nabíjení, širokoúhlý fotoaparát) trumfuje i zavedenější konkurenty jako Apple nebo Samsung, jinak je investice 24 tisíc korun do smartphonu něco, co si musí každý pořádně promyslet.

Pokud rozhodnutí padne právě na OnePlus 9 Pro, tak věříme, že toho nebudete litovat a značku si dost možná zamilujete. Skvělé telefony se však dnes dají sehnat i za výrazně nižší částku, stačí se podívat třeba po Samsungu S20 FE nebo Xiaomi Mi 10T Pro. Rozhodnutí je na každém z vás.