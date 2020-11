Velmi levná motorola překvapí fotoaparátem, přesto se nevyplatí

Nová motorola je dobrou ukázkou, jak si sami výrobci komplikují marketing. Představená novinka E7 se začne prodávat v lednu 2021 za

3 299 Kč. Jenže už teď stačí parametry a cenu porovnat s nedávno představeným modelem E7 Plus a z tohoto srovnání nevychází novinka pozitivně. Důvod je prostý, Motorola E7 Plus za dva měsíce na trhu zlevnila a stala se pro nového sourozence silným konkurentem.

Aktuálně model vyjde na 3 490 Kč, je tedy jen o 200 korun dražší. Přitom má více paměti operační i uživatelské a má i větší baterii. To jsou věci, které mají mnohem větší hodnotu než 200 korun.

Je nanejvýš jasné, že novinka bude muset jít poměrně rychle s cenou dolů. I když je možné, že zákazníci v této cenové kategorii na porovnání modelů tolik nehledí a jdou po nejnižší ceně. Což je chyba, protože rozdíly mezi oběma modely jsou klíčové pro bezproblémový provoz.

Ano, E7 a E7 Plus mají stejný základ. Liší se již zmíněnou pamětí, baterií a procesorem. Levnější novinka má pravděpodobně Mediatek Helio G25, ale výrobce se tím v tiskové zprávě nechlubí. Dražší E7 Plus má v útrobách Qualcomm Snapdragon 460. Tady asi velký rozdíl nebude, helio je novější, ale výkonově to budou velmi podobné čipy.

Pro bezproblémový chod je důležitější operační paměť a v tomto směru na tom není novinka zrovna nejlépe. Má jen 2 GB operační paměti, což je naprostý základ. To model Plus disponuje 4 GB paměti, ideální pro levný mobil. To samé platí pro uživatelskou paměť, E7 má 32 GB, E7 Plus dvojnásobných 64 GB. Opět podstatný rozdíl.

Liší se i baterie. Levnější model má článek s kapacitou 4 000 mAh, dražší model baterii s kapacitou 5 000 mAh. Na spotřebu jistě může mít vliv i procesor a tady by helio mohlo být o trochu úspornější, ale i výrobce u E7 udává výdrž den a půl a u E7 Plus dny dva. Oba telefony mají 10W nabíjení a potřebnou nabíječku v balení. V obou případech je výhodou téměř čistý Android 10.

Zbytek je v podstatě stejný. Trochu se liší design, ale jen v detailech. Jiné jsou barvy plastového těla a E7 Plus je o fous silnější v pase. Oba přístroje mají 6,5palcový displej s HD+ rozlišením. Oba mají na zádech čtečku otisků prstů a stejná je i sestava hlavního fotoaparátu.

Vpředu je čip jiný, u levnější E7 má rozlišení 5 Mpix, u dražšího E7 Plus 8 Mpix. Vzadu je stejná sestava dvou čoček, hlavního snímače a snímače hloubky ostrosti. Hlavní snímač má na levný mobil překvapivě vysoké rozlišení 48 Mpix se spojováním pixelů, takže na výstupu je 12Mpix snímek. Světelnost objektivu je f/1.7, což je velmi slušná hodnota.

Novinka je nejzákladnější telefon nabídky, některé parametry ošidit prakticky nelze, asi by šlo uspořit na fotoaparátu a některých detailech. Z praktického hlediska je však lepší koukat výš, a pokud stačí příplatek jen 200 korun, je rozhodně lepší volbou model E7 Plus s větší pamětí.