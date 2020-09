Levná Motorola E7 Plus láká na velký displej a fajnový foťák

S přicházejícím podzimem sype americká značka Motorola v držení čínského Lenova z rukávu jednu novinku za druhou. Vedle nové generace modelu Razr s ohebným displejem a tentokrát i podporou 5G jsou tu především novinky v nižších cenových kategoriích. A nejníže mezi nimi míří model Moto E7 Plus, který má stát 3 999 korun a Motorola věří, že s ním u českých zákazníků uspěje.

I díky tomu telefon přináší na trh prakticky okamžitě po představení. Česko je vůbec jedním z prvních trhů, kde se aktuální podzimní sada novinek dostává do prodeje: prodávají se už Moto E7 Plus, Moto G9 Play i Moto G9 Plus, nový Razr by pak měl dorazit do prodeje někdy ke konci září.

V Moto E7 Plus dostanou zákazníci za své čtyři tisíce korun 6,5palcový displej s rozlišením 720 x 1 600 pixelů a překvapivě solidní hardware v podobě procesoru Qualcomm Snapdragon 460 a k tomu 4 GB RAM. Ve spojení s prakticky čistým Androidem 10 by toto mohl být tajný tip na skutečně použitelný cenově dostupný smartphone, který se nebude neustále sekat. Jsme zvědavi, co ukáže E7 Plus v praxi.

Lákadel na uživatele je ale víc. Třeba baterie s kapacitou 5 000 mAh, která by ve spojení s nižším rozlišením displeje a čistým systémem měla zaručit dva dny výdrže na jedno nabití. A lákavý má být i fotoaparát. Ten má dva snímače, vedlejší je pro hloubku ostrosti, hlavní má rozlišení 48 megapixelů a díky spojování pixelů vytváří dvanáctimegapixelové snímky. Pixel-binning i relativně slušný výpočetní výkon pak Motorola využívá i k tomu, že ve foťáku nabídne opravdový noční režim, který nebývá u levných telefonů vůbec obvyklý.

Trochu anachronismem je použití microUSB konektoru (prý kvůli úsporám, ale těch pár korun... to je trochu zbytečné), nechybí 3,5mm jack, čtečka otisků prstů v logu na zádech, vnitřní paměť má kapacitu 64 GB a je tu slot na karty (v duálním uspořádání ve slotu pro druhou SIM). Telefon se momentálně prodává v modré barvě, na cestě je i dodávka oranžově zbarvených kusů. V obou případech je barva matná a tělo je plastové.

Moto E7 Plus tedy vypadá mezi levnými smartphony jako lákavá nabídka. Ale má ve svých řadách silnou konkurenci: typ Moto G9 Play totiž firma v Česku nabízí jen o tisícovku dráž a v balení k němu najdeme i bezdrátová sluchátka Moto Buds, která se samostatně nejlevněji nabízí asi za 900 korun. Takže E7 Plus dává smysl jen tomu, kdo potřebuje opravdu ušetřit nebo z nějakého důvodu nechce bezdrátová sluchátka používat.