Do Česka vstupuje nová čínská značka smartphonů. Znát ji nebudete

Transsion Holding z čínského Šen-čenu je významný světový výrobce smartphonů. Hlavní značka Tecno patří do desítky největších výrobců smartphonů na světě. Jenže známá je jen někde. Je to jednička na africkém trhu a silná je i v dalších rozvojových zemích. Naopak vůbec nepůsobí na domácím čínském trhu nebo v Evropě. Před příchodem do Česka se mobily Tecno prodávaly jen v Rusku a na Ukrajině.

Čínský holding však má ještě dvě další značky: Itel a Infinix. A právě Infinix oficiálně vstupuje na český trh. Zatím došlo na oznámení, jaké modely bude prodávat, se dozvíme později, to zatím firma neuvádí. Už má české stránky, takže můžeme spekulovat, že v prodeji budou přístroje tam uvedené. Infinix současně vstupuje na český a polský trh a na rozdíl od Tecna už je v Evropě přítomný delší dobu. Například ve Španělsku nebo ve Velké Británii.

Sázka na mládež

Značka Infinix se zaměřuje na mladé zákazníky. Tedy minimálně marketingově a na některých trzích má značka i vlastní sociální síť XClub. Infinix ukázal už i vlastní první notebook, chytrou televizi a doplňky v podobě sluchátek a chytrých náramků. Ale toto zboží v Evropě zatím nenabízí.

„Infinix získal zásadní zkušenosti v mnoha zemích Asie, Latinské Ameriky a Afriky, které nám potvrzují, že kombinací vysoce kvalitních produktů, přijatelné ceny a technologie můžeme dobýt i ty nejnáročnější trhy, jako je Česká republika. Věříme, že Infinix si rychle získá srdce české mládeže a pomůže jí těžit z virtuálního světa. Český a polský trh jsou pro nás klíčové, protože je tu náročná, ale technicky zdatná populace, která má dostatečný příjem a geograficky můžeme v regionu dále expandovat,“ říká Benjamin Jiang, generální ředitel Infinixu.

Portfolio Infinixu zahrnuje v drtivé většině low-endové přístroje a telefony nižší střední třídy. Tím se neliší od značky Tecno, která se také soustřeďuje na levné přístroje. U mnohých ve specifikacích ani neuvádí konkrétní procesor. Ve výbavě není nic překvapivého, náročnějšího zákazníka takové přístroje nezaujmou. Záležet bude na cenách, ty však zatím neznáme.

Tři zajímavé modely

Zajímavější přístroje jsou v nabídce Infinixu tři. Aktuálně je zřejmě nejvyšším modelem Infinix Zero X Pro. Telefon má ostré hrany a design je celkově zajímavý. O pohon se stará čip Mediatek Helio G95, takže přístroj nepodporuje sítě 5G. Zajímavý je zde fotoaparát, který má hlavní 108Mpix snímač a pak dva s rozlišením 8 Mpix. První je širokoúhlý a druhý má být periskopický teleobjektiv. Výrobce uvádí šedesátinásobné přiblížení, ale to zcela jistě bude v kombinaci s digitálním.

Jenže model Zero X Pro zatím na českých stránkách výrobce není. Je tam však další model ze stejné řady, a to Zero 5G. Ten pohání procesor Mediatek Dimensity 900 s podporou 5G. Fotoaparát má také tři objektivy. Hlavní snímač má rozlišení 48 Mpix, dále je zde snímač hloubky ostrosti a třetí je netradičně portrétní snímač s rozlišením 13 Mpix. Ale podrobnosti k němu výrobce neuvádí.

Třetím lépe vybaveným modelem je Infinix Note 11 Pro. Stejně jako dva předchozí modely má FHD+ displej, zde se 120Hz obnovovací frekvencí, pohání ho procesor Mediatek Helio G96 a fotoaparát nabídne 64Mpix hlavní snímač, senzor hloubky ostrosti a 13Mpix teleobjektiv. Výrobce opět uvádí 30× přiblížení, ale to opět bude kombinace optického a digitálního přiblížení. Opět neznáme cenu, na kterou si budeme muset počkat.