Světový gigant dobyl Afriku a nyní začíná prodávat v Česku

Tecno je v Evropě nepříliš známá značka, přesněji řečeno je to neznámá značka. Přitom je to globálně velká společnost, minimálně od roku 2020 se pravidelně dostává mezi deset největších výrobců smartphonů na světě. Jenže její prioritou jsou rozvojové trhy, a to především Afrika, kde je Tecno značkou číslo jedna.

V Evropě zatím nepůsobila s výjimkou Ruska, Ukrajiny a Turecka. Nyní přichází oficiálně na český trh, alespoň tak to uvádí tisková zpráva. Web výrobce zatím českou mutaci nemá.

Tecno ovšem není žádná africká značka, je to čínský výrobce z Šen-čenu patřící do koncernu Transsion Holdings. Vedle Tecna tam patří i značka Itel a Infinix. První se věnuje vyloženě levným přístrojům a ta druhá se specializuje na mladé zákazníky. Má v nabídce i notebooky, televize a další sortiment.

Pikantní je, že ani jedna z těchto značek není aktivní na domácím čínském trhu. Naopak, pokud si projedete jejich světové lokální pobočky, tak si můžete zopakovat zeměpis Asie, Afriky nebo Latinské Ameriky.

Od trojice značek koncernu Transsion Holdings nelze čekat špičkové přístroje s maximální výbavou. Takové se neprodávají na trzích, kde značky primárně působí. Itel dělá vyloženě levné telefony, v podstatě výhradně low-endy. Tecno je vlajkovou lodí koncernu, v nabídce jsou i lépe vybavené přístroje, ale třeba podporu 5G má jen pár z nich. Infinix je na tom podobně.

Ale to neznamená, že by přístroje Tecna nebyly zajímavé. Ty, které značka nabízí v Česku, mají velmi dobrý poměr výkonu a ceny a jeden je velmi slušný telefon střední třídy, kterému chybí jen podpora 5G. Celou tuzemskou nabídku Tecna vám nabídneme v samostatném článku.

Zajímavostí je, že Tecno české stránky ještě nemá, ale Infinix už ano. Dokonce i s modely, které zde chce prodávat. Ale podrobnosti ohledně ceny k nim nemáme, firma zatím tiskovou zprávu neposlala a zatím je žádný prodejce nenabízí. To modely Tecna si už můžete koupit okamžitě.

Nelze očekávat, že Tecno a případně Infinix nějak výrazně zamotají výsledky prodejů smartphonů v Česku. Jsou to neznámé značky, které minimálně z počátku zapadnou mezi neznačkové zboží z Číny. Ale pokud to výrobce myslí s českým trhem vážně, tak může v segmentu levných přístrojů zabodovat.