Africká jednička plánuje neobvyklý mobil. Jiní si na něm vylámali zuby

Čínský koncern Transsion nezná v Evropě prakticky nikdo. Není divu, se svými mobilními značkami Itel, Infinix a Tecno se totiž zaměřuje především na africké a jihoasijské trhy. Na africkém kontinentu je přitom tržním lídrem, prodává tam výrazně více přístrojů než světová jednička, jihokorejský Samsung (více viz V Africe dominuje, doma v Číně ovšem firma neprodala jediný mobil). Je to dáno především tím, že mobily z koncernu Transsion míří do nejnižších pater trhu.

Například mobily Itel jsou základně vybavenými modely, které z moderní výbavy disponují maximálně čtečkou otisků prstů, kapkovitým výřezem a displejem v HD rozlišení. Smartphony zbývajících dvou značek, tedy Infinix a Tecno, pak sahají o něco výše. Nyní si u Transsion nechali na domácí půdě patentovat poměrně nezvyklý smartphone. Zaujme výrazným kruhovým fotomodulem. A to ne jen tak ledajakým.

Čínská značka totiž svým patentem uděleným 7. září, o kterém informoval nizozemský portál LetsGoDigital, do jisté míry oprašuje myšlenku modulárního smartphonu. Telefon je zvláštní především možností vyjmutí zmíněného fotomodulu z těla přístroje, s ním je propojen přes čtyři styčné konektory. Byť patentová dokumentace, kterou společnost u Čínské státní správy duševního vlastnictví (CNIPA) podala letos v březnu, obsahuje na čtyři desítky nákresů, tak neukazuje výhody takového řešení.

Nicméně právě v souvislosti s někdejším projektem Ara od Googlu se nabízí možnost náhrady za fotomodul s odlišnými obrazovými vlastnostmi. Ať už z pohledu rozlišení snímačů, tak jejich ohniskových vzdáleností. Jako další se pak nabízí i možnost vzdáleného fotografování, tedy umístění fotomodulu dále od fotoaparátu. Součástí balení by však musel být vzhledem k tvaru modulu také stojánek, v němž by šel zafixovat.

Právě možná ona možnost odpojení modulu od telefonu vysvětluje, proč na patentových nákresech nefiguruje na čelní ploše selfie fotoaparát. V ruce uživatele jej po sejmutí z telefonu zastane právě hlavní fotomodul.

Něco podobného už loni představila značka Vivo, která patří do dalšího čínského koncernu BBK Electronics. Připravila totiž koncept Ifea, tedy smartphone s vysouvací čelní kamerou komunikující přes Bluetooth, kterou lze od telefonu odepnout (více viz Vytahovací selfie foťák vyfotí i cyklisty na stole u stromů z brokolice). Oproti vizi Transsionu jde sice jen o „selfie“ kameru s patrně horším rozlišením snímače, ale z hlediska použitelnosti má mnohem praktičtější tvar.

Ani v jednom případě není ovšem jisté, zda se takové zařízení někdy dostane na trh. Praktický smysl by dávalo řešení společnosti Transsion, avšak pouze v případě, pokud by měl uživatel možnost si vlastnosti fotoaparátu měnit výměnou kruhového fotomodulu. Pokud by však mělo jít stejně jako u Viva jen o nástroj pro netradiční fotografie, pak by musela v Africe úspěšná značka přehodnotit tvar modulu.