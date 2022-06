Honor se chlubí nadupanou střední třídou. Vrcholný model pohání superčip

Právě s číselnou řadou se Honor vrátil loni na podzim na evropské trhy. Honor 50 byl prvním přístrojem značky, který se po dlouhé pauze začal na českém trhu prodávat. Tuto řadu Honor představil doma v Číně již loni v létě, nástup na evropské trhy tak byl značně opožděný.

Následně firma před koncem loňského roku ukázala novou řadu 60, která se však na mezinárodní trhy nedostala. I proto se novinky jmenují Honor 70 a zatím je výrobce představil jen doma v Číně. Ale tentokrát by se již mělo dostat i na zájemce v Evropě a tedy i v Česku. Jenže zatím není jasné, kdy se tak stane a které ze tří modelů se mimo Čínu dostanou.

Současné modely Honoru jsou již kompletně vyvíjené samostatnou značkou. To loňský model 50 byl ještě dvojčetem Huaweie Nova 9. Oba telefony se dostaly na trh současně, akorát Honor s podporou 5G a služeb Googlu, Huawei bez těchto podstatných funkcí. Důvodem je americké embargo na Huawei, které zároveň bylo důvodem, že se Honor koncem roku 2020 osamostatnil.

Řada Honor 70 zahrnuje (alespoň prozatím) tři modely: 70, 70 Pro a 70 Pro+. Liší se docela výrazně, ale vše v rámci vyšší střední třídy. Zatím zde není nějaká Lite verze, která bývá prakticky jiným telefonem, který jen parazituje na slavnějším jménu. Ale u řady 50 tomu tak bylo, takže časem můžeme 70 Lite očekávat.

Dva vyšší modely 70 Pro a 70 Pro+ dostanou dlouho očekávané špičkové procesory Mediatek Dimensity 8000 a 9000. Především ten druhý má podle syntetických testů ještě vyšší výkon než aktuálně nejvýkonnější procesor na trhu Snapdragon 8 gen 1. Jenže Mediatek představil Dimensity 9000 už loni na podzim, ale Honor 70 Pro+ bude zřejmě prvním telefonem, který ho bude mít. Základní Honor 70 pak bude pohánět Snapdragon 778G+, což je také relativně nový čip.

Dva vyšší modely mají displej zaoblený na všech čtyřech stranách, Honor 70 pak na bocích. Úhlopříčky jsou 6,78 pro vyšší modely a 6,67 palce pro základní Honor 70. Ve všech třech případech to jsou 120Hz panely OLED s FHD+ rozlišením.

V případě hlavního fotoaparátu mají všechny tři modely stejný hlavní a širokoúhlý snímač. V prvním případě je to zcela nový čip IMX800 od Sony, který má rozlišení 54 Mpix. Širokoúhlý snímač má rozlišení 50 Mpix a úhel záběru 122 stupňů. Modely 70 Pro a 70 Pro+ mají navíc osmimegapixelový teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Tento objektiv má navíc optickou stabilizaci. Základní Honor 70 má místo něj jen dvoumegapixelový snímač hloubky ostrosti. Přední kamera má u vyšších modelů rozlišení 50 Mpix, u základního 32 Mpix.

Výrobce zdůrazňuje novou funkci fotoaparátu, která se jmenuje Solo Cut. Funguje při natáčení videa, kdy lze vedle nahrávání celé scény zároveň nahrávat v detailu vybranou osobu. Další možností je souběžné nahrávání přední i zadní kamerou, ale to už některé přístroje umí delší dobu.

Modely Pro mají baterii s kapacitou 4 500 mAh a k tomu 100W nabíjení. Základní Honor 70 má baterii o fous větší s kapacitou 4 800 mAh, ale nabíjení je 66W.

V Číně si mohou zákazníci již novinky objednávat v cenách v přepočtu od necelých 10 000 do 15 000 korun. V Evropě budeme muset počítat s cenami od 12 000 do 18 000 korun. Jenže zatím není jasné, které modely se na evropský trh dostanou. Jestli všechny tři nebo jen některé. Zatím ani není znám termín, kdy by k tomu mělo dojít. Teoreticky to může trvat ještě docela dlouho, Honor zjevně nestíhá spokojovat domácí poptávku a tak mnohé novinky přichází do Evropy s poměrně velkým zpožděním. Ale podle informací redakce Mobil.iDNES.cz se některých Honorů 70 v Česku dočkáme.