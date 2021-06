Budoucnost Honoru oficiálně. Obě padesátky budou v Česku, liší se málo

Novinky jsou tři, v Česku zatím můžeme podle tiskové zprávy počítat s prodejem dvou lepších modelů. Jmenují se Honor 50 a 50 Pro. Třetím je základní Honor 50 SE. Podstatné je, že novinky budou mít na trzích mimo Čínu všechny služby Googlu. Honor je nyní samostatný , vymanil se z amerického embarga. Tudíž ho můžeme považovat za plnohodnotného konkurenta na trhu.

Honory 50 a 50 Pro se od sebe liší překvapivě málo. Primárně ve velikosti, verze Pro má větší displej a je celkově rozměrnější. Jsou zde i další rozdílné drobnosti, ale třeba procesor, displej (vyjma úhlopříčky) a hlavní fotoaparát jsou identické. Což je zajímavý přístup, dnes spíše výjimečný.

Neliší se ani design, který není tajemstvím, unikl dříve. Telefonům to sluší, mají zahnutý displej a stejný tvar má i zadní kryt, což opticky přístroje zužuje. V prodeji bude černá, zelenkavá, oranžová a stříbrná perleťová verze. Ta poslední je nejzajímavější, povrch má speciální úpravu a vypadá jako hvězdný prach.

Výrazný design má i modul hlavního fotoaparátu. Snímače jsou rozdělené do dvou kruhů, které dohromady mohou připomínat dalekohled. Ale jinak je sestava fotoaparátů spíše zklamáním. V horním kruhu je 108Mpix snímač, což je zajímavé. Ve spodním kruhu najdeme snímače tři.

Jenže z těchto tří snímačů je relativně zajímavý jen jeden. A to širokoúhlý s rozlišením 8 Mpix. Zbylé dva mají rozlišení 2 Mpix a jsou u telefonů vyšší střední třídy spíše pro ostudu. Jeden je makro, druhý pro bokeh efekt. Vpředu najdeme první rozdíl, 50 Pro má dva snímače: 16 a 32 Mpix. Model 50 má jen ten druhý.

Samotný displej vypadá parádně. Je to AMOLED panel s FHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Honor 50 má úhlopříčku 6,57 palce, větší 50 Pro má 6,72 palce.

Stejný je i procesor, kterým je úplně nový Qualcomm Snapdragon 778G, který zvládá 5G. Až na jednu výjimku se neliší ani paměťové varianty. V obou případech si zákazníci mohou vybrat mezi 8 a 12 GB operační paměti. Vždy spárované s 256 GB paměti uživatelské. U levnějšího Honoru 50 je třetí možností varianta s 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti.

Honor 50 Pro podporuje až 100W nabíjení, což umí i přibalená nabíječka. Větší model má paradoxně menší baterii s kapacitou 4 000 mAh, menší padesátka přidává 300 mAh navrch. V jejím případě umí nabíječka 66 W.

Čínské ceny nejsou nejnižší. U Honoru 50 začínají na 2 700 jüanů, což je v přepočtu asi 9 000 korun. Vyšší model 50 Pro je v základu o 1 000 jüanů dražší (zhruba 3,3 tisíce korun), v přepočtu v Číně vyjde zhruba na

12 000 korun. To by v tomto přímém přepočtu obou měn nebylo špatné, ale z praxe je nutné k čínským cenám připočíst zhruba 20 procent. A pak už budou mít oba modely na trhu dost tvrdou konkurenci. Ale to jsou zatím jen papírové předpoklady.