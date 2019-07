Závisláci na smartphonech často střídají sexuální partnery jako ponožky

Vyzpovídáno bylo 3 400 vysokoškoláků ze Spojených států. Na výzkumu se podílely univerzity v americké Minnesotě, Chicagu a britském Cambridge. Cílem bylo zjistit, jaký má psychologický dopad nadměrné používání smartphonů na vysokoškolské studenty.

Výsledkem bylo zjištění, že s nadměrným používáním smartphonů má problém každý pátý student, v 60 procentech případů se jednalo o ženy. Ze vzorku lidí, u kterých byla zaznamenána nadměrná interakce se smartphony, byla zjištěna souvislost s vyšším počtem sexuálních partnerů. Těch, kteří se přiznali, že měli v uplynulých 12 měsících šest a více sexuálních partnerů, bylo dvojnásobně více se smartphonovou závislostí než těch, kteří nevykazovali nadměrné využívání mobilů. Vyšší poměr „mobilových závisláků“ byl i v kategorii dvou a více sexuálních partnerů za poslední rok.

„Může to být tím, že smartphony nabízí celou řadu seznamovacích aplikací. Nebo to mohou být případy, kdy nadměrné používání smartphonů vede k zanedbávání normálních typů vztahu,“ říká psycholog Sam Chamberlain z University of Cambridge. „U tohoto typu lidí se také častěji projevuje impulzivní chování, které může hrát roli v počtu sexuálních partnerů,“ dodává.

U „mobilových závisláků“ také výzkumníci našli souvislost s problémy s alkoholem, s jinou návykovou látkou však nikoliv. Zmiňovány jsou ještě předchozí poznatky z jiného výzkumu, který zase prokázal souvislost mezi nadměrnou interakcí se smartphony a horším prospěchem.



Výzkumníci se nicméně shodují na tom, že dosavadní výsledky zatím nejsou důkazem, že by nadměrné používání smartphonů mělo nějaký zásadní negativní dopad na naši psychiku. V tomto ohledu je třeba se zaměřit na sledování jedinců v delším časovém úseku a z něj pak vyvozovat další závěry. „Lidé za námi nechodí s problémem se závislostí na smartphonech, ale s nějakou jinou duševní poruchou či problémy ve vztazích, ve kterých následně smartphony mohou hrát svou roli,“ říká psycholožka Abigael San, členka British Psychological Society.