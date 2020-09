Tyto chytré hodinky mají vzhled klasiky a v nouzi vydrží až měsíc

Pokud chcete na svém zápěstí nosit robustní chytré hodinky, které se vzhledem inspirují u klasiky, budou se vám TicWatch Pro 2020 líbit. Dobrý dojem utváří i řemínek, který je na první pohled kožený, nicméně pokud se podíváte pořádně, zjistíte, že vnitřní strana je ze silikonu.

Jedním z lákadel je vícevrstvý displej. Hlavní 1,39palcový AMOLED s rozlišením 400 × 400 pixelů doplňuje FSTN displej. Ten se hodí, pokud si třeba zapomenete nabíječku nebo se k ní z nějakého důvodu pár dnů nedostanete. V tomto režimu přijdete prakticky o všechny funkce, nicméně na plné nabití tak hodinky vydrží skoro měsíc. TicWatch Pro 2020 se do něj přepnou automaticky i při velmi nízkém stavu baterie.

K hlavnímu displeji výhrady nemám, je velký, dobře čitelný a základní ovládání Wear OS je pohodlné. Na přímém slunci jsou dobře čitelné oba displeje. Pokud jde o výdrž, výrobce uvádí dost chytrácky až pět dnů, ale ve vysvětlení dále píše, že tím myslí dva dny v režimu chytrých hodinek při lehké zátěži a tři v základním zobrazení. To má až k pěti dnům daleko.

V praxi záleží na více faktorech, například zda máte zapnuté nepřetržité monitorování srdečního tepu a analýzu spánku. Když k tomu připočtete trochu sportu a využívání chytrých funkcí, dostal jsem se na den a kousek. Nabití ze čtyř procent na sto trvalo hodinu čtyřicet.

Hodinky se kromě dotykového displeje ovládávají dvojicí tlačítek na pravé straně a využití najde i mikrofon. Na ciferníku funguje swipe do čtyř směrů: vlevo asistent, dolů notifikace, nahoru ovládací centrum, vpravo až pět volitelných karet (počasí, fitness…). Horní tlačítko je vyhrazeno Wear OS, po stisknutí vyjdete seznam aplikací, po přidržení se spustí hlasový asistent. Dolní tlačítko je možné uzpůsobit, standardně ovšem vede k nabídce sportovních aktivit (venkovní běh, procházka, běh na pásu, jízda na kole, jízda na rotopedu, volný styl, veslování).

Jeden z dodávaných ciferníků

Při procházce i běhu můžete nechat mobil doma, hodinky mají vestavěnou GPS. Před startem aktivity se vyhledá spojení a vy si zvolíte, jestli máte nějaký požadovaný cíl. U běhu či procházky je to čas, vzdálenost nebo kalorie. Pokud vás nic z toho nezajímá, jednoduše kliknete na start a vyrazíte.

Při běhu je nejdůležitější sledování tepu, u nějž je různými barvami připsáno, zda spalujete tuky nebo jste třeba v anaerobní zóně. V aplikaci na telefonu, ať už v té dodávané, nebo jiné podle vaší volby, pak vidíte podrobnosti, včetně trasy, tepu atd. V tomto ohledu jsem byl spokojený.

Interní paměť ukazuje celkem 1,88 GB místa, z toho Wear OS zabere 80 MB a Google Play services 168 MB. Pro ilustraci, aplikace TicHealth má 24 MB, TicSleep 7,1 MB a Spotify 13 MB. Zbývá tak dostatek místa na věci, kterými si hodiny naládujete z Google Play. Samozřejmě, pokud o to stojíte.



TicWatch Pro 2020 - doprovodné aplikace

Hodinky jsem zkoušel používat jak s Androidem, tak na konkurenčním iOS. Spárovat a nastavit šly bez problémů u obou, nicméně pokud od hodinek očekáváte víc než jen čas, krokoměr a měření tepu, používání s iOS doporučit nemohu. Ale to asi není překvapivé, že s Androidem si rozumí Wear OS a hlavně dodávané aplikace lépe.

Jedním z lákadel je i přítomnost Google Asistenta. Chtěl jsem hodinky propojit s chytrým osvětlením v domácnosti, abych mohl světla ovládat hlasem. Nakonec se mi to podařilo, nicméně aby příkazy na hodinkách fungovaly a nevyhledávat je namísto toho na webu, musím mít telefon i hodinky nastavené na americkou angličtinu. Jakmile nastavení na telefonu změním, přestane to fungovat. Co se mi naopak rozběhat nepodařilo, je aktivace hlasem „Ok Google“.

Marně jsem se snažil zprovoznit i aplikaci TicSleep, která analyzuje spánek a obsahuje i funkci chytrého alarmu, tj. budík vás v nastaveném časovém rozpětí nevzbudí, pokud jste ve fázi hlubokého spánku. Jenže to nefunguje. Na doporučení jsem aktualizoval všechny přidružené TicAplikace, ale nejde to. Přitom když jsem hodinky odložil na stůl, vyhodnotily, že spím. Ale v noci ani ťuk. A podobně jako s „Ok Google“ nejsem podle příspěvků v diskusích zjevně sám, komu to nefunguje, bohužel tipy k úspěšnému zprovoznění se mi dohledat nepodařilo.

Na druhou stranu si nemyslím, že TicWatch Pro 2020 jsou vhodné k monitorování spánku. Nejsou jen velké, ale s dodávaným náramkem také celkem těžké – váha mi ukazuje 77 gramů. A to je dost. Nevadí mi to při běžném nošení, ani při sportu, ale při spánku už ano. Nakonec jsem je používal tak, že jsem je uložil na noc do kolébky a nechal nabít.

Zklamáním je pro mě i fakt, že Wear OS v Česku oficiálně nepodporuje bezkontaktní placení. Lze přiřadit kartu, nastavit Google Pay, ale na hodinkách se funkce deaktivuje. Podle zkušeností uživatelů to lze obejít například přes Orbot, ale je to ono klasické další ale.

TicWatch Pro 2020 - doprovodné aplikace

Během používání pravděpodobně narazíte na situace, kdy si říkáte, že to či ono mohlo být vyřešeno lépe. Na iOS je vidět, že je to jen nouze – v aplikaci například chybí nastavení notifikací, pokud se daná aplikace nejprve sama neozve. Je tam méně dodávaných ciferníků a některé odkazy v menu nefungují.

Na Androidu toto odpadá, nicméně ani tady jsem se nevyhnul potížím, jako jsou náhlé odpojení od bluetooth / wi-fi. Zadal jsem například dva příkazy přes asistenta, ty proběhly, ale u třetího se dlouho nic nedělo a pak se ozvalo klasické „Sorry, something went wrong“. Bohužel toto odpojování je známý problém Wear OS. Že se nemohu stoprocentně spolehnout na to, že mi třeba přijde notifikace je problém. Když už jsme u toho, Wear OS není mimo základní rozhraní příliš intuitivní a určitě bych uvítal výrazně více nastavení v aplikaci na telefonu než v různých utopených podmenu na hodinkách.

TicWatch Pro 2020 ale nejsou špatné hodinky. Pokud z nich chcete vytáhnout maximum, připravte se na spoustu nastavování a hledání řešení. Hračičkové budou nadšení ze spousty bezplatných i placených ciferníků, pochválit musím i displej. Například všechny důležité informace o vašem tepu vidíte přímo na hodinkách. Rychlost je ok, rozhodně jsem neměl pocit, že bych musel na něco čekat. Na Androidu si lze snadno nastavit notifikace, tj. v aplikaci si podle libosti naklikáte, co všechno se vám může skrze hodinky ozvat.

Je tak spíš na vás, co od hodinek, respektive chytrých hodinek očekáváte. TicWatch Pro 2020 s cenou kolem sedmi tisíc korun rozhodně nejsou pro každého. Může za to i Wear OS, který zaspal dobu.