Designová paráda s dlouhou výdrží. Nové hodinky od Huaweie se povedly

Za těch pár let, kdy duo Huaweie s Honorem vyrábí i chytré hodinky, jsme si už tak nějak zvykli na jejich masivnější konstrukci a důraz na slušnou hardwarovou výbavu. Model, který i přesto celkem vybočuje z řady, jsou právě nové Watch GT 2 Pro. Novinka nás potěšila nejen parádním designem, ale také velice slušnou výdrží baterie.

Huawei Watch GT 2 Pro se každopádně hodí zejména na pánské zápěstí, hodinky jsou totiž dostupné pouze v poměrně masivním 46mm provedení pouzdra. Přestože jsou celkem velké a navíc v sobě mají nadprůměrně velkou baterii, nejsou díky titanovému tělu příliš těžké (52 gramy). Displej chrání safírové sklo, takže je dobře ochráněn proti škrábancům. Spodní část se senzory pak kryje keramika.

Ovládací prvky jsou vedle dotykových gest po displeji klasicky dva. Jedno tlačítko slouží jako vstup do systémového menu, druhé vám pak rovnou nabídne seznam cvičicích režimů. V obou menu vrchní z obou tlačítek slouží pro návrat zpět. Na hodinkách pak dále najdete mikrofon i reproduktor. Žádný nabíjecí konektor zde hledat nemusíte, nabíjí se totiž skrze bezdrátový standard Qi.

Hodinky dostanete hned se dvěma řemínky o šíři 22 milimetrů: ten základní je kožený, v balení pak najdete i silikonový. To abyste si mohli hodinky vzít třeba do bazénu, jsou samozřejmě vodotěsné do hloubky 50 metrů (5 atmosfér). Nám se ovšem na každodenní nošení více líbil elegantnější kožený řemínek, navíc barevně ladí k pouzdru.

Displej modelu Huawei Watch GT 2 Pro patří k těm nejlepším, které u chytrých hodinek můžete najít. Je typu AMOLED a má průměr 1,39 palce s rozlišením 454 x 454 pixelů. Na slunci je dobře čitelný, ale automatika musí zesílit jas. Je spolehlivá a nestalo se nám, že bychom někdy museli hodinky nutit, ať se jejich displej „probudí“. Nechybí ani režim Always-On (nepřetržitě zapnutý displej), ten však znatelně zkrátí výdrž baterie.

V hodinkách najdete celkem třináct předinstalovaných ciferníků a samozřejmě si můžete stáhnout i další. Pouzdro se značkami pro analogové zobrazení samozřejmě nahrává těm, které sázejí na klasický analogový vzhled s ručičkami. Když si k tomu přidáte takové, které ještě nad rámec všeho zobrazí stav nabití baterie plus datum a ušlé kroky, je to ideální.

Huawei Watch GT 2 Pro pohání procesor vlastní výroby, Kirin A1. K dispozici jsou 4 GB paměti pro data, kam si můžete nahrát například hudbu, pokud chcete při cvičení používat pouze hodinky, ale zároveň se nepřipravit o poslech oblíbeného seznamu hudby. S mobilem se hodinky párují přes Bluetooth, ale bohužel nedisponují připojením wi-fi a ani se kvůli absenci eSIM nedají použít jako plná náhrada telefonu.



V hodinkách najdete systém vlastní produkce, Huawei Lite OS. Bohužel pro uživatele, kteří jsou zvyklí na pestrost výběru nástrojů například z platformy Android Wear, tu čeká tak trochu prázdno – hodinky zatím nepodporují další aplikace třetích stran. Základní výbava je však docela slušná, zahrnuje aplikaci počasí, kompas, spoušť pro fotoaparát v mobilu, tlakoměr, „svítilnu“ (displej hodinek se přepne na bílou plochu s maximálním jasem) a další.

Příjemnou změnou je trochu jednodušší párovací proces s androidími zařízeními, který již nevyžaduje instalaci Huawei Media Services. Párování hodinek na jiném telefonu než značek Huawei a Honor už tedy není tak zdlouhavým procesem – zkrátka jen nainstalujete aplikací Zdraví, spárujete hodinky a je vše připraveno.

Pro sportovce je pak přichystána nejenom plejáda programů na cvičení, ale i senzorů, které vás při něm budou hlídat. Pokud vás zaujala nová senzorová výbava u hodinek Apple Watch, tak tu najdete v kompletní sestavě i zde: měření saturace krve kyslíkem (SpO2) i maximální spotřebu kyslíku (VO2max). Senzor tepové frekvence je pak samozřejmostí.

Konektivita pokračuje dále i podporou GPS a ve výbavě pak nechybí třeba ani NFC, ovšem pouze pro jednoduché párování a posílání souborů do hodinek – bohužel kvůli proprietárnímu systému Huaweie s nimi nezaplatíte. A to je celkem škoda.

Dostáváme se tedy k hlavní přednosti hodinek, jejich výdrži. Huawei musíme opravdu pochválit, protože se proklamovaná čtrnáctidenní výdrž (455mAh akumulátor) při běžném používání zdá jako dost odvážné tvrzení, pravdou ovšem je, že to skoro odpovídá. Samozřejmě záleží na intenzitě využití a pokud si tak třeba z hodinek pravidelně pouštíte hudbu, hodně cvičíte a ještě máte zapnutý Always-On, bude výdrž odhadem týden, což je ovšem stále dost slušné.



My jsme však hodinky podrobili hlavně běžnějšímu využívání, tedy jako společníka na notifikace z mobilu, k měření denní činnosti a občasné kontrole počasí nebo ovládání hudebního přehrávače. A baterie se nám opravdu vybila po zhruba 12 až 13 dnech používání. Hodinky lze nabíjet pohodlně třeba i mobilem, který disponuje bezdrátovým reverzním nabíjením (např. top modely Huawei či Samsung).

Když si to shrneme, tak jsme si nové Watch GT 2 Pro celkem oblíbili. Vypadají skvěle, budí opravdu prémiový dojem a přitom nejsou jen nějakým zbytečným žroutem baterie, kterého budete muset co dva dny nabíjet a kvůli tomu vás přestane brzy bavit. Ovšem zároveň nás i trochu mrzí uzavřenost systému a fakt, že hodinkami v obchodě nezaplatíte. Od toho byste ovšem měli mít stejně spíš mobil v kapse.

Huawei Watch GT 2 Pro koupíte za 7 999 korun, takže stále jde o levnější alternativu právě třeba oproti novým Apple Watch Series 6. Jistě, pokud potřebujete něco primárně na měření aktivity při sportu, pak je lepší se poohlédnout po nějakém levnějším náramku, ale jinak se nám zdá, že se model Watch GT 2 Pro hodí jak „na parádu“, tak i na sport. Volba je jen na vás.