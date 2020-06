Hodinky se systémem od Googlu stojí 140 tisíc a mají řemínek z gumy

Hublot už jedny chytré hodiny připravil. Jmenovaly se poněkud složitě Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, což dává tušit, že vznikly k mistrovství světa ve fotbale. Šlo však o omezenou limitovanou edici, která nebyla dostupná běžným zákazníkům.



To nové hodinky budou poprvé v historii značky v prodeji online. A to přímo v obchodě švýcarského výrobce, nebo pro čínské zákazníky přes Wechat. Až poté půjdou do prodeje do butiků a jiných luxusních prodejen.

Ale zájemce si musí připravit tučný obnos. Verze Big Bang Titanium e stojí bez místní daně 5 200 dolarů. Tedy v online prodeji v přepočtu 125 000 korun. Verze, jak její název napovídá, má tělo z titanu.

Ještě dražší je verze Bing Bang e Black Ceramic. Ta má keramické tělo a cenu ve Spojených státech v online prodeji bez místní daně 5 800 dolarů. To už je v přepočtu zhruba 140 000 korun. Ovšemže bez DPH, s ní je to zhruba 175 000 korun.

Výrobce navíc upozorňuje, že jde o předběžnou cenu. Takže se může ještě změnit. Přitom ve výbavě nic extra nenajdeme. Hodinky používají operační systém od Googlu Wear OS jako řada ostatních hodinek.

Originální grafika displeje

Výhodou je tak obchod Google Play, možnost bezkontaktních plateb Google Pay a nechybí ani asistent Google Assistant. Hodinky jsou v tomto ohledu tedy univerzální a mohou využívat už rozšířené technologie.

Značka Hublot, jako člen luxusní skupiny LVHM, jen přidala grafiku displeje. Na něm je možné nechat zobrazit měsíční fáze, což se bude líbit především čínským zákazníkům. Dále lze zobrazit druhý světový čas.

Navíc si majitel může každé tři hodiny automaticky změnit zbarvení displeje. Design navrhl umělec Marc Ferrero. Každou celou hodinu se navíc objeví krátká pětisekundová animace.

Obvyklý hardware

Samotné hodinky mají 42milimetrové tělo. Výrobce slibuje voděodolnost až do 30metrové hloubky. Displej kryje safírové sklo, které by mělo odolat i velkým škrábancům. Řemínek je vyměnitelný, výrobce zvolil gumu.

Displej typu AMOLED má průměr 30,8 milimetru a rozlišení displeje je 390 x 390 obrazových bodů. Použit je procesor Snapdragon 3100 a operační paměť 1 GB. Nerozšířitelné úložiště má kapacitu 8 GB.

Konektivitu obstarává Bluetooth 4.2 BLE a wi-fi b/g/n. Připojit lze hodinky nejen k smartphonu s Androidem od verze Marshmallow, ale i k iPhonům s iOS minimálně 12. K Androidu Go připojit hodinky nelze.

Dále je ve výbavě podpora technologie NFC. Satelitní navigace nebo další funkce chybí. Baterie má kapacitu 300 mAh, což podle výrobce stačí na den provozu. To není mnoho a zde za astronomickou cenovku výrobce šetřit nemusel.