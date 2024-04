Smartphony s 5G jsou už samozřejmostí. Pořídíte je i za super ceny

Když v roce 2020 v Česku 5G sítě dost nesměle startovaly, nutno dodat, že to platilo i jinde ve světě, tak problémem nebylo jen pokrytí signálem, ale také dostupnost telefonů podporujících tento standard. Ono to vlastně nebylo nic překvapivého. První komerční 5G smartphony se do prodeje dostaly v roce 2019 a ještě v roce 2020 to nebyl standard ani v prémiové třídě u drahých přístrojů.

Konkrétně v roce 2020 podporovaly 5G například špičkové modely Samsungu s cenou vysoko přes 20 000 korun. Úplně nejlevnějším telefonem s 5G byl v polovině roku 2020 Samsung A51 5G (ano, byla to 5G verze tohoto modelu, základní A51 5G nepodporoval), který stál 12 990 Kč, což bylo o 3 500 korun víc, než kolik stála verze bez 5G. Což byl docela velký příplatek, který v roce 2020 příliš nedával smysl.