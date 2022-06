Vyrobil si milionové pouzdro na mobil. Úředníky však pašerák neoklamal

Úředníci z indické agentury The Directorate of Revenue Intelligence potírající pašeráctví byli totiž podle portálu The New Indian Express upozorněni, že jeden z cestujících na letu z Dubaje má u sebe nemalé množství zlata, které se pokusí propašovat přes celní kontrolu.

A tak na rodáka z Kasaragodu v indickém státě Kerala čekal 14. června krátce po přistání na mezinárodním letiště Kempegowda v indickém Bengalúru nezvyklý uvítací výbor. Úředníci podezřelého cestujícího zadrželi krátce po opuštění letadla a následně u něj provedli kompletní kontrolu. Avizované zlato hledali i ve všech jeho zavazadlech. Ale marně. Pašerák se totiž zjevně na případnou celní kontrolu dopředu připravil a doufal, že na celníky vyzraje. Jenže se přepočítal.

Úředníky totiž během kontroly zaujalo nezvykle těžké ochranné plastové pouzdro na mobil. Když z něj vyjmuli telefon a pouzdro následně rozebrali, tak našli to, co hledali. Ukrývalo totiž zlato ve formě pasty. A to celkem 1,5 kilogramu v hodnotě téměř 50 milionů rupií, tedy v přepočtu 15 milionů korun.

Mladý pašerák patrně doufal, že kryt na mobil bude působit dostatečně přesvědčivě a při případné celní kontrole tak zájmu celníků unikne. Plán mu však nevyšel. Podle indických úředníků měl v plánu dopravit zlato z Dubaje k sobě domů, kde si jej měl vyzvednout pro ně neznámý člověk. Namísto toho se však nyní bude ze svého počínání zodpovídat před soudem.

Zlatem nahrazují i baterie mobilů

Jde o další z mnoha důkazů vynalézavosti pašeráků. Například loni v červenci objevili indičtí celníci u muže mířícího z Dubaje do Nového Dillí stovky gramů zlata v útrobách jeho na první pohled nikterak nápadného obyčejného mobilu. Indičtí pašeráci si mobilní telefony evidentně oblíbili. Už v srpnu 2020 objevili opět u cestujícího z Dubaje destičku ze zlata o hmotnosti 505 gramů. Ta byla uložena v mobilním telefonu namísto baterie.

Dovoz zlata je v Indii od určité hmotnosti zdaněn. Záleží přitom na tom, zda jej přepravuje muž, nebo žena. U mužů podléhá zdanění zlato o hmotnosti převyšující 20 gramů, u žen je pak limit dvojnásobný.

Lety z Dubaje nepřidělávají indickým celníkům vrásky jen kvůli pašování zlata. Často totiž odhalují i snahu propašovat do země desítky zbrusu nových iPhonů. Například začátkem loňského července v celkem třech zásilkách, v nichž se měly podle dokumentů nacházet oděvy, objevili 90 kusů iPhonu 12 Pro s tržní hodnotou přesahující jeden milion rupií, tedy v přepočtu 291,5 tisíce korun.