Přiletěl s kufry za téměř 5,7 milionu korun. Pašoval v nich nové iPhony

Celníkům oděského letiště koncem prosince neunikl jejich čtyřicetiletý krajan, který se se čtyřmi kufry vrátil ze Spojených arabských emirátů a pro průchod celní kontrolou zvolil takzvaný „zelený“ koridor. Tedy cestu z příletové haly, která je určena výhradně cestujícím, kteří s sebou nemají zboží podléhající clu či naopak převážejí zboží od cla a poplatků osvobozené. Tuto cestu si totiž nevybral náhodně.

Cestující navíc na výzvu celníků, aby předložil zavazadla ke kontrole, podle ukrajinského portálu Novyny Live reagoval značně agresivně a snažil se co nejdříve opustit kontrolní stanoviště. Avšak neúspěšně. Jeho chování nebylo bezdůvodné.

Celníci totiž v jeho kufrech objevili celkem 204 nových vrcholných iPhonů 13 Pro Max, jejichž celková hodnota přesahovala sedm milionů ukrajinských hřiven, tedy v přepočtu téměř 5,7 milionu korun. Telefony byly zabaveny a sepsané protokoly předali celníci soudu. Podle nového zákona, jehož návrh letos předložil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, hrozí za pašování zboží podléhajícího spotřební dani až šest let odnětí svobody, v případě organizované skupiny pak až 12 let.

Ve Spojených arabských emirátech vyjdou vrcholné iPhony 13 Pro Max v závislosti na paměťové verzi na 4 699 až 6 819 dirhamů, tedy v přepočtu na 28 až přibližně 41 tisíc korun. To je výrazně méně než na ukrajinském trhu, na kterém se oficiální ceny v závislosti na paměťové variantě a prodejci pohybují od zhruba 43 tisíc do 62 tisíc ukrajinských hřiven, tedy v přepočtu od zhruba 34,5 do 50 tisíc korun. Pašeráci tak mají poměrně slušný prostor pro „výdělek“.

O úspěšném zátahu na letišti v Oděse informovala prostřednictvím facebookového profilu ukrajinská Státní pohraniční stráž, které se v posledních dnech podařilo zhatit i další pokusy o propašování iPhonů do země.

Jednoho pašeráka ukrajinští pohraničníci odhalili 25. prosince na kontrolním stanovišti Tisa na hranicích s Maďarskem. Jejich krajan vracející se do země mikrobusem se sice zavázal deklarovat veškeré převážené zboží, při kontrole však státní zaměstnanci v zavazadlovém prostoru odhalili 37 mobilních zařízení od Applu – deset iPadů a 27 iPhonů. Zařízení byla ukryta v kartonové krabici v batohu.

Úspěšní byli také jejich kolegové na mezinárodním letišti Kyjev Boryspil, kde byl ve spolupráci s celníky zadržen Ukrajinec, který chtěl proklouznout s šesti iPhony 13 Pro Max uchycenými ke svému tělu. Jiný krajan pak chtěl po návratu ze Spojených arabských emirátů projít přes celní kontrolu s celkem 38 iPhony v odhadované hodnotě půl milionu hřiven (404 tisíc korun). Ve snaze je propašovat je vyjmul z originálních balení a poschovával po kapsách.

Lety ze Spojených arabských emirátů přidělávají vrásky i indickým celníkům, poměrně často totiž odhalí snahu propašovat do země desítky zbrusu nových iPhonů. Jako tomu bylo například začátkem července, kdy v celkem třech zásilkách, v nichž se měly podle dokumentů nacházet oděvy, objevili 90 kusů iPhonu 12 Pro s tržní hodnotou přesahující jeden milion rupií, tedy v přepočtu necelých 300 tisíc korun (více viz Úplně obyčejný mobil ukrýval zlatý poklad. Přes celníky neprošel).