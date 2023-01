Chtějí vlastní procesor pro smartphony, má být už příští rok

Výrobců mobilních čipů pro smartphony není ve světě mnoho, přitom výrobců smartphonů jsou desítky. Respektive je nejprve nutné odlišit opravdové výrobce a firmy, které je navrhují. V prvním případě to jsou minimálně u většiny procesorů jen dva výrobci na světě. Největším je TSMC, druhým je Samsung. Ale třeba TSMC čipy pod vlastní značkou vůbec nenabízí.

Proto se všeobecně za výrobce čipů považují firmy, které je navrhují. V masovém měřítku to jsou tři značky: Mediatek, Qualcomm a Samsung. V nejnižší třídě se snaží prosadit i čínská značka Unisoc (dříve Spreadtrum). Své čipy Tensor používá Google v modelech Pixel. A to je prakticky vše.

Dřív byl velmi aktivní i Huawei se svými procesory HiSilicon s komerčním označením Kirin. Jenže s americkým embargem a zákazem 5G technologií tyto čipy skončily. Jeden pokus dřív podniklo i Xiaomi, ale bez pokračování. Konkurence tak není příliš široká, a to zřejmě vedlo Oppo k myšlence, že by mohlo být soběstačné.

Pro Oppo to navíc nebude první procesorový pokus. Už v roce 2021 uvedlo vlastní čip pro zpracování obrazu, který loni následovalo představení vlastního bluetoothového čipu. Jmenují se Marisilicon X a Y, takže lze předpokládat, že stejné jméno ponese i SoC procesor. Informaci zveřejnil čínský únikář Ice Universe, který je obvykle dobře informovaný.

Výrobu by mělo zajistit TSMC, které již pro Oppo vyrábí zmíněný procesor Marisilicon X, a to konkrétně svojí 6nm technologií. Mobilní procesor však má využívat připravovanou nejnovější 3nm technologii, kterou dostanou čipy pro rok 2024. Aktuální špičkové mobilní procesory jsou vyráběné 4nm technologií.

Oppo by navíc nemusela být jediná značka, která by procesor využila. Nabízí se další značky z koncernu BBK Electronics, kam Oppo patří. Minimálně Realme a OnePlus, které jsou v hierarchii koncernu přímo podřízené Oppu, ale využít by je mohlo i Vivo a jeho dceřiná značka Iqoo.