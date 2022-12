Oppo inovuje a vymýšlí nejrůznější chytrá zařízení

Oppo se snaží být nejenom prostým výrobcem mobilních zařízení, jeho ambice jako vlajkové značky koncernu BBK Electronics (dále Vivo, Realme, OnePlus a IQOO) jsou větší. Proto se v posledních letech snaží mohutně vyvíjet a inovovat. Co se událo v jeho laboratořích za poslední rok, ukázalo Oppo na výroční konferenci Inno Day 2022. Loni akce probíhala pro evropské trhy v Istanbulu, letos to bylo online.

Výrobce se pochlubil vedle nových skládaček trojicí technologických novinek. Jednu si běžně neprohlédnete, bude ukrytá uvnitř budoucích modelů značky. Další dvě už lze přímo používat, samozřejmě v kombinaci se smartphonem.

Oppo ukázalo novou (druhou) generaci chytrých brýlí Air Glass, logicky s dvojkou na konci. Design je svébytný, ale účelný, obroučky navíc bude možné měnit. Logicky nožičky jsou poměrně mohutné, ukrývá se v nich elektronika a baterie. Brýle mají hmotnost jen 38 gramů a dobrou zprávou pro lidi s vadou zraku je, že brýle bude možné osadit dioptrickými skly. S brýlemi je možné telefonovat, umějí v reálném čase překládat a dokážou převádět hlas do textové podoby.

Druhou novinkou je zdravotní zařízení pojmenované OHealth H1. Vypadá neobvykle, zhruba jako oblý dálkový ovladač s minimem tlačítek. Ale umí toho hodně, změří tlak, natočí EKG, zjistí okysličení krve a také poslechne srdce a plíce. Prostě domácí doktor, který výsledky odešle do smartphonu.

Poslední novinkou je nový čip. První Oppo představilo už loni, jmenuje se MariSilicon X a má na starosti zpracování obrazu. Letos tento procesor dostal sourozence označeného MariSilicon Y. Jeho parketou je Bluetooth konektivita. Technologie N6FR dává Bluetooth výrazně větší šířku pásma. To znamená, že do bezdrátových sluchátek je možné posílat bezztrátové audio (24 bit/192 KHz). Podle Oppa je to první takový čip na trhu. Výrobce k tomu přidává vlastní kodek URLC.

Dostupnost brýlí a měřiče OHealth H1 není známá a ze zkušeností z minulých let se s nimi setkají zřejmě jen zákazníci v Číně. Nový čip pak výrobce bude vkládat do části přístrojů, které přijdou na trh v příštím roce.